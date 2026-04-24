  • İşte İtalyan kulübünün kararı... Udinese'den Zaniolo açıklaması!
İşte İtalyan kulübünün kararı... Udinese'den Zaniolo açıklaması!

Galatasaray'dan satın alma opsiyonuyla Udinese'ye kiralanan Nicolo Zaniolo için İtalyan cephesinden kritik açıklamalar geldi. Sportif Direktör Gianluca Nani, başarılı oyuncunun geleceği ve transfer söylentileri hakkında açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

HABER MERKEZİ24 Nisan 2026 Cuma 22:07
Udinese Sportif Direktörü Gianluca Nani, Galatasaray'dan satın alma opsiyonuyla kiralanan Nicolo Zaniolo'nun geleceğiyle ilgili konuştu.

Nani, Zaniolo'nun opsiyonu için hala süreleri olduğunu ancak İtalyan oyuncunun opsiyonunu kullanmayı ve kadroda tutmayı planladıklarını söyledi.

OPSİYON VE TRANSFER YANITI

Gianluca Nani, Zaniolo'nun opsiyonuyla ilgili, "Özellikle teknik kalitesinden şüphemiz yoktu ve iyi bir performans gösterdi. Ayrıca kendisi de istekli, yani bu yönde ilerleyeceğiz. Şu anda bunu konuşmak için erken, bu bizim hakkımız, yani bizim seçimimiz ve şu anda başka konulara odaklanmış durumdayız." dedi.

Zaniolo'nun Udinese'de ortaya koyduğu performansın ardından İtalyan oyuncuyla ilgili Napoli ve Milan gibi takımlar da gündeme gelmeye başladı.

26 yaşındaki futbolcu hakkındaki transfer söylentilerine cevap veren Udinese Sportif Direktörü Gianluca Nani, "Kapımızı çalanlara nazik davranırız, onlara bir fincan çay ikram ederiz ancak Nicolo Zaniolo'yu satmayacağız." diye yanıt verdi.

UDINESE PERFORMANSI

Udinese'de bu sezon 31 maçta süre bulan Nicolo Zaniolo, 6 gol attı ve 6 asist yaptı.

