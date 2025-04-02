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Spor

İşte Jalen Brunson'ın dönüş tarihi

Sakatlığı nedeniyle 7 Mart'tan bu yana parkeye çıkamayan New York Knicks'in yıldız guardı Jalen Brunson'ın bu hafta sonu sahalara dönmesi bekleniyor.

HABER MERKEZİ2 Nisan 2025 Çarşamba 13:20 - Güncelleme:
İşte Jalen Brunson'ın dönüş tarihi
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New York Knicks'in yıldız guardı Jalen Brunson, bilek burkulması nedeniyle 7 Mart'tan bu yana parkelerden uzak olsa da, bu hafta sonu sahalara dönmesinin beklendiği bildirildi.

Knicks'e yakın kaynaklara göre, Brunson'ın Cuma günü Atlanta Hawks'a karşı ya da pazar günü Phoenix Suns karşısında oynaması hedefleniyor.

Son 13 maçı kaçırmasına rağmen Knicks, bu süreçte 8 galibiyet ve 5 mağlubiyet alarak rekabetçi seviyesini korudu.

Sezon genelinde 26.3 sayı, 3.0 ribaund ve 7.4 asist ortalamaları yakalayan Brunson, %47.6 saha içi ve %40.1 üç sayı isabetiyle etkili bir performans sergiliyor.

New York Knicks (48-27), şu anda Doğu Konferansı'nda üçüncü sırada yer alıyor. Birinci Cleveland Cavaliers'ın 12, ikinci Boston Celtics'in ise 4 galibiyet gerisinde bulunuyor.

  • New York Knicks
  • Jalen Brunson

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