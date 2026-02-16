İSTANBUL 20°C / 12°C
İşte Juventus'un Galatasaray maçı kamp kadrosu

Juventus, Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ile oynayacağı maçın kamp kadrosunu duyurdu.

16 Şubat 2026 Pazartesi 15:59
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu ilk maçında salı günü İtalya'nın Juventus ekibini konuk edecek.

İtalya ekibinde Galatasaray maçı öncesi kritik eksikler bulunuyor.

Juventus'ta sakatlıkları bulunan Dusan Vlahovic, Arkadiusz Milik ve Emil Holm, Galatasaray'a karşı forma giyemeyecek.

Juventus'ta Jonathan David de Galatasaray maçı kafilesinde yer almadı. İtalyan basını, David'in de kasık sakatlığı nedeniyle bu maçta yer alamayacağını duyurdu.

İtalyan ekibinde yaşadığı sakatlık nedeniyle Inter maçı kadrosunda yer alamayan Khephren Thuram, maç kafilesinde yer aldı. Fransız futbolcunun durumu maç saatinde netlik kazanacak.

İşte Juventus'un Galatasaray maçı kadrosu:

