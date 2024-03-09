İSTANBUL 11°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
9 Mart 2024 Cumartesi / 29 Saban 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    31,9147
  • EURO
    35,0404
  • ALTIN
    2234.01
  • BIST100
    9155.32
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • İşte Juventus'un Kenan Yıldız kararı
Spor

İşte Juventus'un Kenan Yıldız kararı

İtalyan devi Juventus, milli futbolcu Kenan Yıldız için kararını verdi. Siyah beyazlı ekip, 18 yaşındaki genç futbolcunun sözleşmesini uzatmak için görüşmelere başladı.

9 Mart 2024 Cumartesi 17:11 - Güncelleme:
İşte Juventus'un Kenan Yıldız kararı
ABONE OL

İtalya Serie A ekiplerinden Juventus'ta forma giyen milli futbolcu Kenan Yıldız'ın geleceğine dair çarpıcı bir gelişme yaşandı.

YENİ SÖZLEŞME YOLDA

İtalyan basınından Tuttosport'ta yer alan habere göre; Juventus, sözleşmesi 2027 yılında tamamlanacak olan Kenan Yıldız'ın sözleşmesini 2029'a kadar uzatmak istiyor. Habere göre kulüp ve oyuncu tarafı arasındaki yeni sözleşme görüşmeleri şimdiden başladı.

SERBEST KALMA MADDESİ OLACAK

Öte yandan haberde; genç yıldızın temsilcileri yeni sözleşmede bir serbest kalma maddesinin yer almasını istediği yer aldı. İtalyan basınının haberine göre, birçok oyuncunun sözleşmesinde yer alan bu madde Kenan Yıldız'ın sözleşmesine de eklenecek.

Bu sezon Juventus formasıyla 26 resmi maça çıkan 19 yaşındaki Kenan Yıldız, bu maçlarda 5 gol 1 asist kaydetti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.