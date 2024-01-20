İtalya Serie A ekiplerinden Juventus'ta forma giyen Kenan Yıldız'la ilgili yeni bir gelişme yaşandı. İtalyan ekibinin, son dönemde formunu iyice artıran 18 yaşındaki futbolcuyu Ocak ayındaki en büyük transfer ve takımın geleceği olarak gördüğü aktarıldı.

"DOKUNULMAZ"

Kenan Yıldız'ın bu performansı sonrası yaz transfer döneminde Juventus'ta dokunulmaz isimlerden biri olacağı belirtildi. Juventus'un, gelecek projesinde Kenan Yıldız'ı projenin merkezinde düşündüğü ve birkaç yıl içinde takımı onun etrafına uygun bir şekilde kurmak istediği vurgulandı.

YENİ SÖZLEŞME GÖRÜŞMELERİ

Juventus'un ayrıca Kenan Yıldız'la yeni bir sözleşme imzalamak istediği belirtildi. İtalyan ekibinin, sözleşmesi 2027 yılında bitecek Kenan Yıldız'la 2028 ya da 2029'a kadar geçerli yeni bir sözleşme imzalamak istediği ifade edildi.

SEZON SONU İMZALAR ATILACAK

Siyah-beyazlı kulübün, bu doğrultuda genç yıldızın menajeriyle şimdiden temas kurduğu ve sezonun bitiminin ardından yeni kontrat imzalamak istediği öne sürüldü.