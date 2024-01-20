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  • İşte Juventus'un Kenan Yıldız planı! Sezon sonunda yeni sözleşme
Spor

İşte Juventus'un Kenan Yıldız planı! Sezon sonunda yeni sözleşme

Bu sezon performansı ile adından sıkça söz ettiren Kenan Yıldız için Juventus'un planı ortaya çıktı. İtalyan ekibi Avrupa'nın birçok önemli kulübünü peşine takan 18 yaşındaki genç oyuncu ile sezon sonunda sözleşme yenilemeye hazırlanıyor. İşte detaylar...

20 Ocak 2024 Cumartesi 17:04 - Güncelleme:
İşte Juventus'un Kenan Yıldız planı! Sezon sonunda yeni sözleşme
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İtalya Serie A ekiplerinden Juventus'ta forma giyen Kenan Yıldız'la ilgili yeni bir gelişme yaşandı. İtalyan ekibinin, son dönemde formunu iyice artıran 18 yaşındaki futbolcuyu Ocak ayındaki en büyük transfer ve takımın geleceği olarak gördüğü aktarıldı.

"DOKUNULMAZ"

Kenan Yıldız'ın bu performansı sonrası yaz transfer döneminde Juventus'ta dokunulmaz isimlerden biri olacağı belirtildi. Juventus'un, gelecek projesinde Kenan Yıldız'ı projenin merkezinde düşündüğü ve birkaç yıl içinde takımı onun etrafına uygun bir şekilde kurmak istediği vurgulandı.

YENİ SÖZLEŞME GÖRÜŞMELERİ

Juventus'un ayrıca Kenan Yıldız'la yeni bir sözleşme imzalamak istediği belirtildi. İtalyan ekibinin, sözleşmesi 2027 yılında bitecek Kenan Yıldız'la 2028 ya da 2029'a kadar geçerli yeni bir sözleşme imzalamak istediği ifade edildi.

SEZON SONU İMZALAR ATILACAK

Siyah-beyazlı kulübün, bu doğrultuda genç yıldızın menajeriyle şimdiden temas kurduğu ve sezonun bitiminin ardından yeni kontrat imzalamak istediği öne sürüldü.

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