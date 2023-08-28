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Spor

İşte KAP açıklaması! Beşiktaş, Francisco Montero'nun ayrılığını duyurdu

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş, İspanyol stoperi Francisco Montero'yu, Arouca'ya kiraladığını duyurdu.

28 Ağustos 2023 Pazartesi 21:18 - Güncelleme:
İşte KAP açıklaması! Beşiktaş, Francisco Montero'nun ayrılığını duyurdu
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Beşiktaş'ın İspanyol stoperi Francisco Montero, Arouca'ya kiralandı.

Beşiktaş, Francisco Montero ile ayrılığı açıkladı. Siyah-beyazlı ekip, İspanyol savunma oyuncusunun Arouca'ya kiralandığını açıkladı.

Beşiktaş Spor Kulübü, Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Profesyonel futbolcularımızdan Francisco Montero, 2023-24 sezonu sonuna kadar Portekiz'den FC Arouca'ya geçici transfer olmuştur.

Francisco Montero'ya yeni kulübünde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız."

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