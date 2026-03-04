İşte Karşıyaka'yı bekleyen zorlu fikstür

TFF 3. Lig 4. Grup'ta normal sezonun tamamlanmasına son 7 maç kaldı. Karşıyaka ise özellikle mart ayıyla birlikte gidişatını belirleyecek zorlu bir fikstüre girdi. Play-off hattını yakından ilgilendiren bu süreçte yeşil-kırmızılılar, puan tablosunda kendisi gibi üst sıraları hedefleyen rakiplerle karşı karşıya gelecek. 22 gün içinde 4 kritik maça çıkacak İzmir ekibi, ilk olarak 7 Mart Cumartesi günü 5. sıradaki Uşakspor'a konuk olacak.

Kaf-Kaf bu müsabakanın ardından 14 Mart Cumartesi günü Alsancak Mustafa Denizli Stadyumu'nda 4. sırada bulunan Ayvalıkgücü Belediyespor ile karşılaşacak. Bu iki zorlu sınavın ardından yeşil-kırmızılılar, 25 Mart Çarşamba günü 39 puanla 7. sırada yer alan ve play-off mücadelesi veren Denizli İdman Yurdu deplasmanına gidecek.

Burhanettin Basatemür yönetimindeki Karşıyaka, bu yoğun periyodu 29 Mart Pazar günü İzmir'de 2. sıradaki Eskişehirspor karşılaşmasıyla tamamlayacak.