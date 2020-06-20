İşte Kasımpaşa'nın Fenerbahçe maçındaki muhtemel 11'i

DHA 20 Haziran 2020 Cumartesi 11:47 - Güncelleme: 20 Haziran 2020 Cumartesi 11:47

Süper Lig'in 28'inci haftasında Kasımpaşa yarın sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek. Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda saat 18.30'da başlayacak karşılaşmada Fırat Aydınus düdük çalacak. Aydınus'un yardımcılıklarını ise Aleks Taşçıoğlu ve Erdem Bayık üstlenecek.

SON 5 MAÇTA 13 PUAN

Ev sahibi ekip, Süper Lig'de oynadığı son 5 maçta topladığı 13 puanla kendini düşme hattının dışına attı. Devre arasında savunma hattını tamamen değiştiren, orta saha ve hücum hattında da nokta atışlar yapan lacivert-beyazlılar, teknik direktör Fuat Çapa'nın takımın başına geçmesinin ardından Galatasaray ve Fraport TAV Antalyaspor'a mağlup olmuştu. Bu iki maçın ardından tamamen çehre değiştiren Çapa ve öğrencileri, 5 maçta 13 puan topladı. İç sahada Yukatel Denizlispor, Hes Kablo Kayserispor ve Göztepe, deplasmanda ise BtcTurk Yeni Malatyaspor'u mağlup eden lacivert-beyazlılar, İttifak Holding Konyaspor ile ise deplasmanda 0-0 berabere kaldı. Kendisi gibi ligin alt sıralarında olan rakiplerine karşı başarılı sonuçlar elde eden Kasımpaşa, şimdilik rahat bir nefes aldı.

EKSİK YOK

Kasımpaşa'da Fenerbahçe maçı öncesinde sakat ya da cezalı futbolcu bulunmuyor. Son olarak, uzun süredir sakat olan Lorient Sadiku ve Tomas Brecka hafta içinde yapılan antrenmanlarda takımla birlikte çalıştı. Tam kadro hazırlıklarına devam eden Kasımpaşa'da teknik direktör Fuat Çapa'nın da eli güçlendi. Tecrübeli teknik adamın son haftalarda başarılı sonuçlar alan takımı, Fenerbahçe karşısında bozması beklenmiyor.

PAŞA'NIN KOZLARI KOİTA VE THİAM

Lacivert-beyazlıların, Fenerbahçe maçındaki en büyük kozları takımın golcüleri Mame Thiam ve Fode Koita olacak. Thiam, son Yeni Malatyaspor karşısında attığı 2 golle takımına sezonun en kritik 3 puanlarından birini getirdi. Bu sezon görev aldığı Süper Lig maçlarında 8 gol atan Senegalli, takımın en golcü ismi durumunda.

Kasımpaşa'nın diğer bir kozu ise Fode Koita olacak. Teknik direktör Çapa'nın takımın başına geçmesiyle performansı yükselen Gineli hücumcu, attığı kritik gollerle takımına katkı sağlıyor. Koita, Süper Lig'de 19 maçta görev alırken; 7 gol, 4 asistlik performans sergiledi.

4 İSİM SINIRDA

Kasımpaşa'da Fenerbahçe maçı öncesinde 4 isim sarı kart sınırında bulunuyor. Kaleci Fatih Öztürk, savunma oyuncuları Oussama Haddadi, Mickael Tirpan ve Zvonimir Sarlija; Fenerbahçe mücadelesinde sarı kart görmeleri halinde Süper Lig'in 29'uncu haftasında deplasmanda oynanacak Gençlerbirliği karşılaşmasında takımını yalnız bırakacak.

Kasımpaşa'nın sarı-lacivertliler karşısındaki muhtemel 11'i şöyle:

Ramazan Köse, Hadergjonaj, Sarlija, Meriah, Haddadi, Tirpan, Aytaç Kara, Quaresma, Hajradinovic, Thiam, Koita.