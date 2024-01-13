İşte Kenan Yıldız'ın Bayern Münih'ten ayrılma nedeni

Juventus forması giyen Kenan Yıldız için danışmanı Hector Peris'ten önemli açıklamalar geldi.

Sky'a konuşan ve 18 yaşındaki futbolcunun Bayern Münih'ten ayrılma sürecini anlatan Peris, "Asıl soru Bayern'in Kenan Yıldız'ın gitmesine neden izin verdiği değil, neden başka bir Alman kulübünün onun için teklif yapmadığı. Ayrıca Almanya Futbol Federasyonu'nun onu neden hiç aramaması. Kenan Almanya'da doğmuş olmasına rağmen Almanya Futbol Federasyonu hiç ilgi göstermedi. Asıl soru bu, asıl büyük soru. Onu Almanya'da genç yeteneklerle çalışan tüm önemli kulüplere önerdik ama hiçbir en ufak bir ilgi göstermedi" sözlerini sarf etti.

Kenan Yıldız'ın o dönem Bayern'den yeteri kadar destek alamadığını söyleyen Peris, "Burada ayrıntılara girmek istemiyorum ama Kenan'ın Bayern'de kaldığı süre boyunca tatsız anlar yaşandı. Her ne sebeple olursa olsun onu düzgün bir şekilde A Takım'a çıkmasını istemeyen insanlar vardı. Bu yüzden Kenan'la ilgili doğru raporlar kulübün üst yönetimine doğru şekilde ulaşmadı. Kenan zor zamanlar geçirdi ve tüm bunlar daha sonra bazı insanların kulüpten ayrılmasına neden oldu. Ancak artık bu geçmişte kaldı" dedi.

"Ancak belirtilmesi gereken önemli bir şey var" diyen Peris, "Bayern, Kenan'ı takımda tutmak istedi, Marco Neppe ve Hasan Salihamidzid de onunla anlaşmaya çalıştı. Bu bir zamanlama ve görgü sorunuydu ama Bayern'in Kenan'ı tutma şansı varsa bu sadece Neppe ve Salihamidzid sayesindeydi" şeklinde konuştu.

Kenan Yıldız, Temmuz 2022'de Bayern Münih'ten Juventus'a transfer olmuştu. Juventus'ta son dönemde performansını artıran Kenan Yıldız, İtalyan ekibinde bu sezon toplamda 11 maçta süre aldı ve 3 kez gol sevinci yaşadı.