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Spor

İşte Kocaelispor'un listesindeki o iki isim

Trendyol Süper Lig ekibi Kocaelispor, Altınordu FK'ya genç orta saha Sami ve kaleci Serhat için 750 bin Euro'luk teklifte bulundu. İzmir ekibi 1 milyon 250 bin Euro isterken taraflar arasında görüşmenin sürdüğü öğrenildi.

IHA25 Haziran 2025 Çarşamba 16:24 - Güncelleme:
İşte Kocaelispor'un listesindeki o iki isim
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Trendyol Süper Lig'in yeni ekibi Kocaelispor'da transfer çalışmaları devam ediyor. Şu ana kadar kaleci Aleksandar Jovanovic'i renklerine bağlayan ve forvet Bruno Petkovic ile prensipte el sıkışan ancak anlaşma sağlayamayan Kocaelispor'da yeni oyuncular için temaslar sürüyor. Geçen sezon takımın en golcü oyuncusu olan Oğulcan Çağlayan'ı da kadrosunda tutan Körfez'de, Altınordu FK ile 21 yaşındaki orta saha oyuncusu Sami Satılmış ile 21 yaşındaki 1.88'lik kaleci Serhat Öztaşdelen için görüşmeler yürütülüyor.

SERHAT VE SAMİ'YE TOPLAM 750 BİN EURO ÖNERİLDİ

Altınordu FK'nın genç oyuncularını uzun süreli olarak renklerine bağlamayı planlayan Kocaelispor'dan kaleci Serhat için 500 bin Euro, orta saha Sami için ise 750 bin Euro olmak üzere toplam 1 milyon 250 bin Euro talep ettiği öğrenildi. Kocaelispor'un ise kaleci Serhat'a ikinci teklifinde 300 bin, iki oyuncuya ise toplamda 750 bin avro vererek renklerine bağlamak istediği, pazarlıkların sürdüğü belirtildi.

  • Altınordu FK
  • Trendyol Süper Lig
  • Sami Satılmış

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