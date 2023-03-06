İşte Konferans Ligi'nde son 16 turunun maç programı

Medipol Başakşehir ve Sivasspor'un da mücadele ettiği Avrupa futbolunun üç numaralı organizasyonu olan UEFA Konferans Ligi'nde, son 16 turu ilk maçları yarın oynanacak tek müsabaka ile başlayacak. Son 16 turu ilk ayağındaki diğer 7 karşılaşma ise 9 Mart Perşembe günü oynanacak.
Konferans Ligi son 16 turu ilk maçında Başakşehir, Belçika temsilcisi Gent'e konuk olurken, DG Sivasspor ise İtalya ekibi Fiorentina ile deplasmanda karşılaşacak.
Son 16 turu ilk maçlarının programı şu şekilde:
Yarın
20.45 Lazio - AZ Alkmaar
9 Mart Perşembe
20.45 AEK Larnaka - West Ham United
20.45 Sheriff - Nice
20.45 Anderlecht -Villarreal
23.00 Fiorentina - DG Sivasspor
23.00 Lech - Djurgarden
23.00 Basel - Slovan Bratislava
23.00 Gent - Başakşehir