Spor

İşte Konferans Ligi'nin ilk hafta programı

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı turnuvası Konferans Ligi'nde lig aşaması karşılaşmaları yarın başlayacak.

1 Ekim 2025 Çarşamba 10:14
İşte Konferans Ligi'nin ilk hafta programı
UEFA Konferans Ligi'nde lig aşaması karşılaşmaları yarın başlayacak.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı turnuvasının lig aşamasında ilk hafta maçları yarın oynanacak.

Turnuvadaki tek Türk temsilcisi Samsunspor, saat 22.00'de Polonya ekibi Legia Varşova'ya konuk olacak.

UEFA Konferans Ligi'nde ilk hafta maçlarının programı şöyle:

19.45 Dinamo Kiev-Crystal Palace

19.45 Lausanne-Breidablik

19.45 Noah-Rijeka

19.45 Zrinjski-Lincoln Red

19.45 Jagiellonia Bialystok-Hamrun

19.45 Lech Poznan-Rapid Wien

19.45 Kuopion-Drita

19.45 Omonia-Mainz 05

19.45 Rayo Vallecano-Shkendija

22.00 Aberdeen-Shakhtar

22.00 Sparta Prag-Shamrock Rovers

22.00 Fiorentina-Sigma Olomouc

22.00 AEK Larnaca-AZ Alkmaar

22.00 Celje-AEK

22.00 Rakow-Universitatea Craiova

22.00 Shelbourne-Hacken

22.00 Slovan Bratislava-Strasbourg

22.00 Legia Varşova-Samsunspor

