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Spor

İşte Konyaspor'da gidenler ve gelenler

Konyaspor, transfer döneminde 12 futbolcuyla anlaşma sağlarken, aynı sayıda oyuncuyla da vedalaştı.

DHA06 Ekim 2020 Salı 12:03 - Güncelleme: 06 Ekim 2020 Salı 12:03
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İttifak Holding Konyaspor, transfer döneminde 12 futbolcuyu renklerine bağladı. Yeşil-beyazlılar, 12 oyuncuyu da gönderdi.

Transfer dönemine gelen ve giden oyuncular şöyle;

GELENLER:

Ahmet Çalık - (GALATASARAY SK-2 YIL)

Eray Birniçan- (ALANYASPOR -1 YIL)

Oğuz Kağan Güçtekin - (FENERBAHÇE SK 1 YIL- Kiralık)

Musa Çağıran - (ALANYASPOR 2 YIL)

Erten Ersu - (FENERBAHÇE SK 2 YIL)

Artem Kravets - (DYNAMO KYİV 2 YIL)

Adil Demirbağ - (ADANA DEMİRSPOR 3 YIL)

Sokol Cikalleshi - (AKHİSARSPOR 2 YIL)

İbrahim Sehic - (BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR 2 YIL)

Samuel Eduok - (HNK HAJDUK SPLİT 1 YIL- Kiralık)

Veli Uğur Kara - (KONYASPOR U19)

Abdülkerim Bayrakçı - (ALTAYSPOR- KİRALIKTAN DÖNDÜ)

GİDENLER:

Selim Ay - (ÇAYKUR RİZESPOR- 2 YILLIK )

Ahmet Çolak (SULTANBEYLİ BELEDİYE SPOR -2 YIL)

Mücahit Can Akçay - (MKE ANKARAGÜCÜ -1 YIL)

Ertuğrul Taşkıran -(KASIMPAŞA- 3 YIL)

Ferhat Öztorun - (TUZLASPOR- 1 YIL)

Jens Jönsson - (CÁDİZ CF 1+1 YIL)

Thuram - (TUZLASPOR- 1 YIL)

Ali Yaşar - (İSTANBULSPOR- 5 YIL )

Riad Bajic - ( UDİNESE)

Veli Uğur Kara - (SİLİVRİSPOR)

Vedat Bora - (TUZLASPOR)

Seddar Karaman -(1922 KONYASPOR)

SÖZLEŞMESİ SONA EREN

Fallou Diagne - (KULÜPSÜZ)

Ali Turan - (KULÜPSÜZ)

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