İşte Konyaspor'da gidenler ve gelenler

İttifak Holding Konyaspor, transfer döneminde 12 futbolcuyu renklerine bağladı. Yeşil-beyazlılar, 12 oyuncuyu da gönderdi.
Transfer dönemine gelen ve giden oyuncular şöyle;
Ahmet Çalık - (GALATASARAY SK-2 YIL)
Eray Birniçan- (ALANYASPOR -1 YIL)
Oğuz Kağan Güçtekin - (FENERBAHÇE SK 1 YIL- Kiralık)
Musa Çağıran - (ALANYASPOR 2 YIL)
Erten Ersu - (FENERBAHÇE SK 2 YIL)
Artem Kravets - (DYNAMO KYİV 2 YIL)
Adil Demirbağ - (ADANA DEMİRSPOR 3 YIL)
Sokol Cikalleshi - (AKHİSARSPOR 2 YIL)
İbrahim Sehic - (BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR 2 YIL)
Samuel Eduok - (HNK HAJDUK SPLİT 1 YIL- Kiralık)
Veli Uğur Kara - (KONYASPOR U19)
Abdülkerim Bayrakçı - (ALTAYSPOR- KİRALIKTAN DÖNDÜ)
Selim Ay - (ÇAYKUR RİZESPOR- 2 YILLIK )
Ahmet Çolak (SULTANBEYLİ BELEDİYE SPOR -2 YIL)
Mücahit Can Akçay - (MKE ANKARAGÜCÜ -1 YIL)
Ertuğrul Taşkıran -(KASIMPAŞA- 3 YIL)
Ferhat Öztorun - (TUZLASPOR- 1 YIL)
Jens Jönsson - (CÁDİZ CF 1+1 YIL)
Thuram - (TUZLASPOR- 1 YIL)
Ali Yaşar - (İSTANBULSPOR- 5 YIL )
Riad Bajic - ( UDİNESE)
Veli Uğur Kara - (SİLİVRİSPOR)
Vedat Bora - (TUZLASPOR)
Seddar Karaman -(1922 KONYASPOR)
Fallou Diagne - (KULÜPSÜZ)
Ali Turan - (KULÜPSÜZ)