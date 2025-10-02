İSTANBUL 22°C / 17°C
Spor

İşte Konyaspor'u bekleyen yoğun fikstür

Konyaspor, önümüzdeki hafta liglere verilecek milli aradan sonra 15 gün içinde 5 maç oynayacağı yoğun bir fikstüre girecek.

IHA2 Ekim 2025 Perşembe 12:33
İşte Konyaspor'u bekleyen yoğun fikstür
Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında 5 Ekim Pazar günü saat 14.30'da Kasımpaşa ile deplasmanda karşılaşacak. Söz konusu haftada oynanacak mücadelelerin ardından milli araya girecek.

Milli aranın bitişiyle ise Konyaspor'u yoğun bir fikstüre girecek ve 15 günde tam 5 maç oynayacak. Bu müsabakaların 4'ünü Konya'da geçirecek olan yeşil-beyazlılar, milli aradan sonraki ilk maçında 18 Ekim Cumartesi günü sahasında Kocaelispor'la karşılaşacak. Ardından 22 Ekim Çarşamba günü Trendyol Süper Lig 3. hafta erteleme karşılaşmasında Beşiktaş'ı ağırlayacak olan Konyaspor, 26 Ekim Pazar günü ise Gençlerbirliği deplasmanına gidecek.

Ziraat Türkiye Kupası'na 3. turdan dahil olan Konya temsilcisi, 30 Ekim Perşembe günü de 12 Bingölspor ile mücadele edecek. Konyaspor'un bu yoğun fikstürdeki son müsabakası ise Samsunspor'a karşı olacak.

Ligde 6 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik, 2 de mağlubiyeti bulunan yeşil-beyazlı ekip, topladığı 10 puanla 8. sırada yer alıyor.

