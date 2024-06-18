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Spor

İşte Kylian Mbappe'nin sağlık durumu

EURO 2024 D Grubu'nda oynanan Avusturya-Fransa maçında sakatlanarak oyundan çıkan Kylian Mbappe'nın burnunun kırıldığı ve grupta kalan iki maçta forma giyemeyeceği öne sürüldü.

18 Haziran 2024 Salı 13:42 - Güncelleme:
İşte Kylian Mbappe'nin sağlık durumu
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2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) D Grubu'nda oynanan Fransa - Avusturya maçında burnu kırılan ve maça devam edemeyen Kylian Mbappe'nin sağlık durumuyla ilgili önemli bir gelişme yaşandı.

Fransız gazetesi Le Figaro'nun haberine göre; Mbappe, grup aşamasının geri kalanında sahaya çıkamayacak. Yıldız oyuncu, Fransa'nın gruptan çıkması halinde ise eleme turlarında maskeyle oynayacak.

NE OLMUŞTU?

Fransa'nın yıldız futbolcusu Kylian Mbappe, takımının Avusturya'yı 1-0 yendiği maçın son dakikalarında girdiği ikili mücadelede rakip stoper Kevin Danso ile çarpıştı. Yerde kalan Mbappe kanlar içinde kalırken, yıldız oyuncunun yapılan ilk muayanesinde burnunun kırıldığı ortaya çıkmıştı. Maça devam edemeyen 25 yaşındaki futbolcu, yerini Olivier Giroud'ya bırakmıştı.

  • Kylian Mbappe
  • EURO 2024
  • sakatlık

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