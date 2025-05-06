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Spor

İşte Loris Karius'un Schalke 04 kararı

Kariyerine Alman ekibi Schalke 04'te devam eden 31 yaşındaki deneyimli kaleci Loris Karius takımda kalmak istiyor.

HABER MERKEZİ6 Mayıs 2025 Salı 16:19 - Güncelleme:
İşte Loris Karius'un Schalke 04 kararı
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Florian Plettenberg'in haberine göre 31 yaşındaki kaleci Loris Karius, Schalke 04 ile sözleşmesini uzatma konusunda istekli ve kulüpten somut adımlar bekliyor. İtalya'dan gelen bazı ilgi sinyallerine rağmen Karius'un önceliği Schalke'de kalmak. Tecrübeli kaleci, kulüp yönetiminden hızlı bir karar talep ediyor.

Karius'un kariyeri, 2018'de Liverpool formasıyla oynadığı Şampiyonlar Ligi finalinde yaptığı hataların ardından istikrarsız bir döneme girmişti. Liverpool sonrası Beşiktaş, Union Berlin ve Newcastle'da aradığını bulamayan Alman file bekçisi, iki kez uzun süre kulüpsüz kaldı.

2025 kış transfer döneminde Schalke tarafından transfer edilen Karius, 'Royal Blues' formasıyla 4 maça çıktı, 5 gol yedi ve bir kez kalesini gole kapattı. Ancak kısa süre önce yaşadığı kaval kemiği sakatlığı, gelişimini sekteye uğrattı.

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