İşte Luis Campos'un Galatasaray'a ilk transferi

29 Ocak 2022 Cumartesi 09:39 - Güncelleme: 29 Ocak 2022 Cumartesi 09:39

Galatasaray'da kaleci krizi sona ermek üzere. Fernando Muslera'nın sakatlanmasının ardından Fatih Öztürk ve İsmail Çipe'den istenen verimi alamayan Cim-Bom, Borussia Dortmund forması giyen yedek kaleci Roman Bürki ile 4 aylığına prensip anlaşması sağladı.

İşte Burak Elmas - Luis Campos zirvesinin perde arkası Borussia Dortmund, 31 yaşındaki İsviçreli kalecisini kiralık göndermeyi kabul etmeye yakın. Başkan Burak Elmas'ın danışmanı olanbu transferde görüşmeleri yönetti. Teknik direktör Domenec Torrent de onay verince iş bitme aşamasına geldi. Domenec Torrent sonrası Galatasaray'da ilk ayrılık... Bu sezon forma giyemeyen Bürki, geçtiğimiz sezon comparısonator.com'un verilerine göre şu istatistikleri yakaladı:

- 19 maçın 4'ünde kalesini gole kapattı.

- Maç başına yediği 1.54 golle Bundesliga'da en iyi 13. kaleci konumundaydı.

- Maç başına yaptığı 3.24 kurtarışla Bundesliga'daki en iyi 6. kaleciyken, %68'lik kurtarış oranıyla en iyi 7. kaleciydi.

- Maç başına yaptığı 27.4 başarılı pas ile Bundesliga'daki kaleciler arasında 17.sırada yer aldı.

İşte Domenec Torrent ve ekibinin Galatasaray'a maliyeti

DORTMUND'LA GÖRÜŞÜYORUZ

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, üyelerle yaptığı toplantıda Roman Bürki transferi ile ilgili bilgiler verdi. Elmas, "Bürki ile anlaştık. Dortmund ile görüşüyoruz." ifadelerini kullandı.