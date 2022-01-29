İşte Luis Campos'un Galatasaray'a ilk transferi

Galatasaray'da kaleci krizi sona ermek üzere. Fernando Muslera'nın sakatlanmasının ardından Fatih Öztürk ve İsmail Çipe'den istenen verimi alamayan Cim-Bom, Borussia Dortmund forması giyen yedek kaleci Roman Bürki ile 4 aylığına prensip anlaşması sağladı.
- 19 maçın 4'ünde kalesini gole kapattı.
- Maç başına yediği 1.54 golle Bundesliga'da en iyi 13. kaleci konumundaydı.
- Maç başına yaptığı 3.24 kurtarışla Bundesliga'daki en iyi 6. kaleciyken, %68'lik kurtarış oranıyla en iyi 7. kaleciydi.
- Maç başına yaptığı 27.4 başarılı pas ile Bundesliga'daki kaleciler arasında 17.sırada yer aldı.
Galatasaray Başkanı Burak Elmas, üyelerle yaptığı toplantıda Roman Bürki transferi ile ilgili bilgiler verdi. Elmas, "Bürki ile anlaştık. Dortmund ile görüşüyoruz." ifadelerini kullandı.