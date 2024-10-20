İSTANBUL 17°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
20 Ekim 2024 Pazar / 17 RebiülAhir 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,4676
  • EURO
    37,2859
  • ALTIN
    2995.42
  • BIST100
    8793.61
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • İşte Lyon'da Wilfried Zaha ile ilgili son durum
Spor

İşte Lyon'da Wilfried Zaha ile ilgili son durum

Galatasaray'dan Lyon'a kiralık olarak giden Fildişili oyuncu Wilfried Zaha Fransa'da kötü günler yaşamaya devam ediyor.

20 Ekim 2024 Pazar 13:04 - Güncelleme:
İşte Lyon'da Wilfried Zaha ile ilgili son durum
ABONE OL

Galatasaray'dan Lyon'a kiralanan Wilfried Zaha'nın Fransa macerası adeta kâbus gibi başladı.

Toulouse maçındaki performansı ve tavırları nedeniyle kızağa çekilen Wilfried Zaha, Nantes maçında kadro dışı bırakılmıştı.

Teknik direktör Pierre Sage, Zaha için çarpıcı ifadeler kullanırken oyuncunun profesyonel davranmadığına vurgu yapmıştı.

Öte yandan Wilfried Zaha'ya bir kötü haber daha geldi. Zaha, Lyon'un Ligue 1'de bugün deplasmanda karşılaşacağı Le Havre maçının kadrosuna alınmadı. Zaha ile birlikte kadro dışı bırakılan isimlerden Gift Orban'ın ise kafilede yer aldığı görüldü.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.