İşte Lyon'da Wilfried Zaha ile ilgili son durum

Galatasaray'dan Lyon'a kiralanan Wilfried Zaha'nın Fransa macerası adeta kâbus gibi başladı.

Toulouse maçındaki performansı ve tavırları nedeniyle kızağa çekilen Wilfried Zaha, Nantes maçında kadro dışı bırakılmıştı.

Teknik direktör Pierre Sage, Zaha için çarpıcı ifadeler kullanırken oyuncunun profesyonel davranmadığına vurgu yapmıştı.

Öte yandan Wilfried Zaha'ya bir kötü haber daha geldi. Zaha, Lyon'un Ligue 1'de bugün deplasmanda karşılaşacağı Le Havre maçının kadrosuna alınmadı. Zaha ile birlikte kadro dışı bırakılan isimlerden Gift Orban'ın ise kafilede yer aldığı görüldü.