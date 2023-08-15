Al Hilal yıldız oyuncunun transferini resmen açıkladı. Brezilyalı yıldız, yeni takımıyla 2 yıllık sözleşme imzaladı.

NEYMAR'A 90 MİLYON EURO BONSERVİS



Neymar için Al Ahli'den 90 milyon Euro bonservis bedeli gelecek. Bunun yanı sıra bonuslar olduğu da belirtiliyor.

TRANSFERİ TARİHE GEÇTİ



Brezilyalı yıldız Futbol tarihinde bonservisine 400 milyon euro ödenen ilk oyuncu oldu.

Daha önce Barcelona'ya 88 milyon Euro'ya transfer olan Neymar, Barça'dan PSG'ye 222 milyon Euro karşılığında transfer olmuştu. Bu transfer halen tüm zamanların rekoru konumunda yer alıyor.

Brezilyalının Al Hilal'e transferi ile birlikte Neymar, bonservisine toplamda 400 milyon Euro ödenen ilk oyuncu oldu.

MAAŞI TAVAN YAPTI



Neymar, Al Hilal'den 2 yılda 300 milyon dolar kazanacak. Bu miktarın bonuslar ve reklam anlaşmalarıyla 400 milyon dolara çıkma ihtimali de bulunuyor.

JESUS'UN ÖĞRENCİSİ OLACAK



Al Hilal'i geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'yi çalıştıran Jorge Jesus idare ediyor.