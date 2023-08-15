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Spor

İşte maliyeti! Neymar, resmen Al-Hilal'de

Al-Hilal, Neymar'ı kadrosuna kattığını açıkladı. Suudi Arabistan ekibi, oyuncu için 90 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek.

15 Ağustos 2023 Salı 20:26 - Güncelleme:
İşte maliyeti! Neymar, resmen Al-Hilal'de
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Al Hilal yıldız oyuncunun transferini resmen açıkladı. Brezilyalı yıldız, yeni takımıyla 2 yıllık sözleşme imzaladı.

NEYMAR'A 90 MİLYON EURO BONSERVİS

Neymar için Al Ahli'den 90 milyon Euro bonservis bedeli gelecek. Bunun yanı sıra bonuslar olduğu da belirtiliyor.

TRANSFERİ TARİHE GEÇTİ

Brezilyalı yıldız Futbol tarihinde bonservisine 400 milyon euro ödenen ilk oyuncu oldu.

Daha önce Barcelona'ya 88 milyon Euro'ya transfer olan Neymar, Barça'dan PSG'ye 222 milyon Euro karşılığında transfer olmuştu. Bu transfer halen tüm zamanların rekoru konumunda yer alıyor.

Brezilyalının Al Hilal'e transferi ile birlikte Neymar, bonservisine toplamda 400 milyon Euro ödenen ilk oyuncu oldu.

MAAŞI TAVAN YAPTI

Neymar, Al Hilal'den 2 yılda 300 milyon dolar kazanacak. Bu miktarın bonuslar ve reklam anlaşmalarıyla 400 milyon dolara çıkma ihtimali de bulunuyor.

JESUS'UN ÖĞRENCİSİ OLACAK

Al Hilal'i geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'yi çalıştıran Jorge Jesus idare ediyor.

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