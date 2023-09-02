Trendyol Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş, geçen sezon kiralık olarak kadrosuna kattığı Tayfur Bingöl'ün bonservisini aldı. Siyah beyazlılar transfer için Corendon Alanyaspor ile 1 milyon Euro bonservis karşılığında anlaşma sağladı.

Siyah-beyazlılar, geçen sezon kiralık olarak kadrosuna kattığı 30 yaşındaki futbolcuyla yeniden anlaşmaya vardı.

Beşiktaş, Tayfur Bingöl için Corendon Alanyaspor'a 1 milyon Euro bonservis ücreti ödeyecek. Ayrıca Tayfur Bingöl ile 3 senelik sözleşme imzalanacak.

GEÇTİĞİMİZ SEZONKİ PERFORMANSI

Tecrübeli oyuncu geçen sezon Beşiktaş'ta 29 maça çıkmış ve 2 gol, 2 asistle oynamıştı.