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Spor

Maliyeti belli oldu! Tayfur Bingöl, yeniden Beşiktaş'ta

Beşiktaş, Tayfur Bingöl transferi için kulübü Corendon Alanyaspor ile anlaşmaya vardı. Yıldız oyuncu siyah-beyazlılara 3 yıllık imza atacak.

2 Eylül 2023 Cumartesi 19:29 - Güncelleme:
Maliyeti belli oldu! Tayfur Bingöl, yeniden Beşiktaş'ta
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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş, geçen sezon kiralık olarak kadrosuna kattığı Tayfur Bingöl'ün bonservisini aldı. Siyah beyazlılar transfer için Corendon Alanyaspor ile 1 milyon Euro bonservis karşılığında anlaşma sağladı.

Siyah-beyazlılar, geçen sezon kiralık olarak kadrosuna kattığı 30 yaşındaki futbolcuyla yeniden anlaşmaya vardı.

Beşiktaş, Tayfur Bingöl için Corendon Alanyaspor'a 1 milyon Euro bonservis ücreti ödeyecek. Ayrıca Tayfur Bingöl ile 3 senelik sözleşme imzalanacak.

GEÇTİĞİMİZ SEZONKİ PERFORMANSI

Tecrübeli oyuncu geçen sezon Beşiktaş'ta 29 maça çıkmış ve 2 gol, 2 asistle oynamıştı.

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