İşte Marcus Rashford'un yeni adresi

Manchester United'da teknik direktör Ruben Amorim ile yaşadığı anlaşmazlığın ardından gözden düşen Marcus Rashford'un yeni adresi netlik kazanıyor.

Premier Lig ekiplerinden Aston Villa, İngiliz oyuncunun kiralık transferi için Manchester United ile anlaşma sağladı. Aston Villa, Rashford'un maaşının yüzde 70'lik kısmını karşılayacak.

Aston Villa ile Manchester United arasında yapılan kiralık anlaşmada 40 milyon sterlin'lik satın alma opsiyonu da bulunuyor. Aston Villa'nın bu opsiyonu kullanması durumunda Rashford ile de 3 yıllık sözleşme imzalanacak.

Aston Villa, Rashford için pazar gününe sağlık kontrolü planladı. Rashford transferinin kısa süre içerisinde resmiyet kazanması bekleniyor.

Manchester United'da bu sezon 24 maçta süre bulan 27 yaşındaki Rashford, 7 gol attı ve 3 asist yaptı.