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Spor

İşte Mauro Icardi'nin mutsuzluğunun sebebi

Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında Sparta Prag'ı 3-2 mağlup eden Galatasaray'da 1 gol 2 asistlik performans sergileyen Mauro Icardi'nin mutsuz tavırları gündeme bomba gibi oturdu.

Akşam17 Şubat 2024 Cumartesi 10:41 - Güncelleme:
İşte Mauro Icardi'nin mutsuzluğunun sebebi
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Maçın uzatma dakikalarında attığı galibiyet golünde klasikleşen sevincini yapmayan Arjantinli yıldı Mauro Icardi, son düdüğün ardından taraftarın üçlü çektirme isteğine rağmen direkt soyunma odasına gitti. 30'luk golcü, sosyal medyayı aktif şekilde kullanmasına karşın herhangi bir paylaşım da yapmadı. Sarı-Kırmızılı taraftarlar, Icardi'nin sosyal medya hesabını mesaj yağmuruna tutarak "Neden mutsuzsun?" sorularını defalarca sordu.

'İNZİVAYA ÇEKİLDİM' PAYLAŞIMI

Başarılı golcünün saha içindeki performansı ile ilgili yapılan olumsuz yorumlardan etkilendiği iddia edilmişti. Ancak Galatasaray Kulübü, Icardi'nin can sıkkınlığının sebebinin özel bir nedeni olduğunu, kulüple ilgisinin bulunmadığını bildirdi. Başarılı oyuncunun teknik heyet ve takım arkadaşlarıyla da bir sorunu bulunmuyor. Eşinin rahatsızlığından dolayı coşkularını bastırdığı iddiaları ön plana çıktı. Yönetim, Icardi'nin özel hayatına çok müdahil olmak istemiyor. Mauro'nun, sosyal medyadan yaptığı son paylaşımda 'İnzivaya çekilme' mesajını vermesi de bu iddiaları güçlendiriyor.

İTALYA İDDİALARI DA GÜNDEMDE

İtalyan basınında son dönemde çıkan haberlerde ise Icardi'nin İtalya'ya dönme isteğinden bahsedilmişti. Arjantinli golcü ile Inter ve Juventus'un ciddi şekilde ilgilendikleri de haberlerin detaylarında yer almıştı. 30 yaşındaki golcü oyuncunun Galatasaray ile olan sözleşmesi 2026 yılının haziran ayında bitiyor. Güncel piyasa değeri 20 milyon euro olan Icardi'nin bonservisi için sezon başında PSG'ye 10 milyon euro ödeme yapılmıştı.

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