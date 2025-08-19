İSTANBUL 29°C / 21°C
Spor

İşte Melikgazi Kayseri Basketbol'un fikstürü

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 2025-2026 sezonu fikstürü çekildi. Melikgazi Kayseri Basketbol, sezonu deplasman maçıyla açacak.

IHA19 Ağustos 2025 Salı 17:10 - Güncelleme:
Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde yeni sezon fikstürü belirlendi. Melikgazi Kayseri Basketbol sezonu deplasmanda maçıyla açacak. 2025-2026 sezonunda ilk hafta karşılaşmasında deplasmanda Çanakkale Belediyespor'a konuk olacak olan sarı kırmızılı ekip, ilk yarının son haftasını ise BAY geçecek. Melikgazi Kayseri Basketbol ligin 4.haftada Beşiktaş ve 5. haftada OGM Ormanspor müsabakalarını evinde oynayacak.

Melikgazi Kayseri Basketbol'un 11 haftalık ilk yarı lig fikstürü şöyle:

1. Hafta Dardanel Çanakkale Belediyespor (D)

2. Hafta Botaş (İ)

3. Hafta Galatasaray (D)

4. Hafta Beşiktaş (İ)

5. Hafta OGM Ormanspor (İ)

6. Hafta ÇBK Mersin (D)

7. Hafta Nesibe Aydın (İ)

8. Hafta Emlak Konut (D)

9. Hafta Fenerbahçe (İ)

10. Hafta Kocaeli Basketbol (D)

11. Hafta BAY

