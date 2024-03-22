İşte Melikgazi Kayseri'de en çok forma giyenler...

ING Kadınlar Basketbol Süper Liginde mücadele eden Melikgazi Kayseri Basketbol, ligde oynadığı 28 maçta 12 galibiyet ve 16 mağlubiyet aldı. Topladığı 40 puanla 9 sırada yer alan sarı-kırmızılı takımda en çok formayı 3 isim giydi. 28 haftalık periyotta tüm maçlarda Aaryn Ellenberg, Ayşegül Günay Aladağ ve Damla Gezgin forma giydi.
Ligde oynanan 28 maçta da görev alan Aaryn Ellenberg, Ayşegül Günay Aladağ ve Damla Gezgin'i 27 maç ile Merve Arı takip etti. Melikgazi Kayseri Basketbol takımında oyuncuların forma giydiği maç sayısı ise şu şekilde:
Aaryn Ellenberg - 28 maç
Ayşegül Günay Aladağ - 28 maç
Damla Gezgin 28 maç
Merve Arı - 27 maç
Claudia Cuic-23 maç
Nazlı Bircan Gökdemir-23 maç
Fatmanur Karakaş -22 maç
Joyner Holmes -21 maç
Gintare Petronyte -20 maç
Dearica Marie Hamby- 8 maç
Goncagül Kavak - 8 maç
Candan Eylül Dikmen - 5 maç