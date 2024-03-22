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Spor

İşte Melikgazi Kayseri'de en çok forma giyenler...

Melikgazi Kayseri Basketbol takımında 28 hafta sonunda en çok forma giyen 28'şer maçla Aaryn Ellenberg, Ayşegül Günay Aladağ ve Damla Gezgin oldu.

IHA22 Mart 2024 Cuma 11:34 - Güncelleme:
İşte Melikgazi Kayseri'de en çok forma giyenler...
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ING Kadınlar Basketbol Süper Liginde mücadele eden Melikgazi Kayseri Basketbol, ligde oynadığı 28 maçta 12 galibiyet ve 16 mağlubiyet aldı. Topladığı 40 puanla 9 sırada yer alan sarı-kırmızılı takımda en çok formayı 3 isim giydi. 28 haftalık periyotta tüm maçlarda Aaryn Ellenberg, Ayşegül Günay Aladağ ve Damla Gezgin forma giydi.

Ligde oynanan 28 maçta da görev alan Aaryn Ellenberg, Ayşegül Günay Aladağ ve Damla Gezgin'i 27 maç ile Merve Arı takip etti. Melikgazi Kayseri Basketbol takımında oyuncuların forma giydiği maç sayısı ise şu şekilde:

Aaryn Ellenberg - 28 maç

Ayşegül Günay Aladağ - 28 maç

Damla Gezgin 28 maç

Merve Arı - 27 maç

Claudia Cuic-23 maç

Nazlı Bircan Gökdemir-23 maç

Fatmanur Karakaş -22 maç

Joyner Holmes -21 maç

Gintare Petronyte -20 maç

Dearica Marie Hamby- 8 maç

Goncagül Kavak - 8 maç

Candan Eylül Dikmen - 5 maç

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