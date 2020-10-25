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Spor

İşte Menemenspor'un Boluspor maçı muhtemel 11'i

TFF 1. Lig takımlarından Menemenspor yarın deplasmanda Boluspor'a konuk olacak.

DHA25 Ekim 2020 Pazar 13:40 - Güncelleme: 25 Ekim 2020 Pazar 13:40
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TFF 1’inci Lig’de geçen hafta evinde Bursaspor’u yenerek ilk galibiyetine imza atan Menemenspor yarın deplasmanda Beypiliç Boluspor’la karşı karşıya gelecek. Bolu Atatürk Stadı’nda Murat Erdoğan’ın yöneteceği maç saat 19.00’da başlayacak. 

Sarı-lacivertlilerde eksik oyuncu bulunmazken, cezası sona eren genç stoper Furkan görev verilmesi durumunda oynayabilecek. Teknik direktör Cenk Laleci galibiyet serisi yakalamak istediklerini söyledi. Bursaspor’u yenerek üzerlerindeki kazanamama baskısını yok ettiklerini ifade eden Laleci, “Bolu’dan da istediğimiz sonucu alacağımıza inanıyorum” dedi.

Menemenspor’un muhtemel on biri: Selmani - Yusuf, Furkan, Domgjonas, Batuhan, Taşkın, Tayfun, Ömer, Bekir, Sikiru, Rasheed.

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