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Spor

İşte Miguel Crespo'nun yeni adresi!

Fenerbahçe'de Portekizli orta saha oyuncusu Miguel Crespo ile yollar ayrıldı. Sarı lacivertli kulüp, yıldız futbolcunun yeni durağını açıkladı.

19 Ağustos 2024 Pazartesi 18:10 - Güncelleme:
İşte Miguel Crespo'nun yeni adresi!
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Süper Lig devi Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho'nun kadroda düşünmediği isimlerden Miguel Crespo ile yollar ayrıldı. Sarı lacivertli kulüp, Portekizli orta sahanın transferini resmen duyurdu.

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, oyuncunun Başakşehir'e transfer olduğu ifade edildi.

İŞTE FENERBAHÇE'NİN AÇIKLAMASI

Transfer Bilgilendirme

2021-2022 sezonundan itibaren formamızı giyen oyuncumuz Miguel Crespo, Başakşehir Futbol Kulübü'ne transfer olmuştur.

Bugüne kadar formamız altında verdiği emekler için kendisine teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz.

Fenerbahçe Spor Kulübü

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