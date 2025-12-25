İşte Monaco'nun Ansu Fati planı

Barcelona'da geçirdiği hayal kırıklığına neden olan sezonun ardından bu yaz Monaco'ya kiralanan Ansu Fati, futbola olan tutkusunu ve eski formunu yeniden bulmayı hedefliyordu. Diario Sport'un aktardığına göre genç yıldız, sınırlı süreler, sakatlıklar ve düşen form grafiğini geride bırakmak için Fransa'ya büyük umutlarla gitti.

Bu hedeflerine ulaşması uzun sürmedi. Sezona etkileyici bir giriş yapan Fati, ilk 5 maçında 6 gol atarak Monaco hücumunun kilit isimlerinden biri hâline geldi.

Ancak 5 Ekim'den bu yana gol sevinci yaşayamayan Fati için tablo tersine döndü. Teknik ekipte yaşanan değişim, Sebastián Pocognoli'nin gelişi ve buna bağlı taktiksel revizyonlar, İspanyol oyuncunun sürelerini azalttı.

Son dönemde Fati'nin Barcelona'ya erken dönebileceği, hatta Monaco'nun 11 milyon euroluk satın alma opsiyonu bulunan kiralık sözleşmeyi feshedebileceği yönünde iddialar ortaya atıldı. Ancak bu söylentiler net bir şekilde yalanlandı.

Fransız basınında yer alan haberde, Monaco cephesinin, kış transfer döneminde Fati'nin kiralık sözleşmesini sonlandırma gibi bir planı bulunmuyor. Kulüp, genç yıldızın sakatlığını atlatıp sezon başındaki etkili formuna yeniden kavuşmasını bekliyor.