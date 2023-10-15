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  • İşte Montella'nın Letonya planı! Farklı bir strateji olacak''
Spor

İşte Montella'nın Letonya planı! Farklı bir strateji olacak''

Hırvatistan galibiyetiyle A Milli Takım macerasına güzel bir başlangıç yapan teknik direktör Vincenzo Montella bu zaferi Letonya maçıyla taçlandırmayı hedefliyor.

15 Ekim 2023 Pazar 13:06 - Güncelleme:
İşte Montella'nın Letonya planı! Farklı bir strateji olacak''
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Türkiye'nin başındaki ilk maçına Hırvatistan deplasmanında çıkan Montella, zorlu maçtan çıkarılan 3 puanın ardından büyük bir takdir topladı. İtalyan teknik direktörün, Hırvatistan deplasmanındaki planı tuttu ve şimdi gözler, Letonya ile Konya'da oynanacak önemli mücadeleye çevrildi. Montella'nın, Letonya planı ve maça dair tüm detaylara ışık tutalım...

LETONYA BİZE TERS GELİYOR

A Milli Takımımız, Letonya ile 10. kez kozlarını paylaşacak. Deplasmanda oynanan maçı 3-2'lik skorla kazanan Milliler, son dakikalarda galibiyete ulaşmış ve 10 kişilik rakibi karşısında bir hayli zorlanmıştı. Daha önceki 9 maçın 3'ünü kazanabilen Ay-Yıldızlı ekibimize, Letonya genel olarak ters geliyor. Diğer 6 maçın 5'i berabere biterken, Letonya 1 kez galip gelebildi. Taraflar arasında Türkiye'de oynanan 3 maçta ise eşitlik bozulmamıştı.

İŞTE MONTELLA'NIN LETONYA PLANI!

Ay-Yıldızlı ekibimizin teknik patronu Vincenzo Montella, Letonya maçı öncesi basın toplantısında soruları yanıtladı. Başarılı çalıştırıcı, "Hırvatistan galibiyeti önemliydi ama geride kaldı. Bu maç çok daha önemli. Tüm konsantrasyonumuz Letonya karşılaşmasında. Rakibimiz genç ve fiziksel açıdan dirençli. Farklı bir maç olacak. Biraz daha fiziksel geçebilir. Çok sabırlı ve oyun yönünü çabuk değiştirmemiz, hızlı olmamız gerekiyor. Türk futbolseverlerin ne kadar tutkulu olduğunu biliyorum. Konya'da verecekleri destekten hiç şüphem yok. Onların enerjisi önemli. Geçen maça göre stratejimiz farklı olacak" ifadelerini kullandı.

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