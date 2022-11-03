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Spor

İşte Muslera'nın Beşiktaş maçları karnesi

Galatasaray'ın kaptanı Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera, Beşiktaş'a karşı 23 maçta görev aldı.

IHA3 Kasım 2022 Perşembe 10:22 - Güncelleme:
İşte Muslera'nın Beşiktaş maçları karnesi
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Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray, cumartesi günü evinde Beşiktaş ile karşılaşacak. Bu önemli müsabakada sarı-kırmızılıların kaptanı Fernando Muslera, derbilerde takımın en deneyimli futbolcusu konumunda bulunuyor. 2011 yılının yaz transfer döneminde takıma katılan Uruguaylı kaleci, bugüne kadar 22'si Süper Lig, 1 de TFF Süper Kupa olmak üzere 23 kez Beşiktaş derbisinde görev aldı.

Söz konusu müsabakalarda Galatasaray, TFF Süper Kupa'da penaltılarla olmak üzere 11 kez sahadan galip ayrılırken, 7 kez de mağlup oldu. 5 mücadele ise berabere sona erdi.

36 yaşındaki kaleci, bu sezon 11 Süper Lig maçında görev aldı ve kalesinde 9 gol gördü.

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