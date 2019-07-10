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İşte Napoli'nin Eljif Elmas için Fenerbahçe'ye ödeyeceği para

Fenerbahçe’den Eljif Elmas’ı kadrosuna katan Napoli’nin bu transfer için Sarı-Lacivertlilere ödeyeceği rakam ortaya çıktı.

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TM Dijital Haber Merkezi

Günlerdir Eljif Elmas transferiyle yakından ilgilenen ve Fenerbahçe ile masaya oturan Napoli, genç yıldızı renklerine bağladı.

15 MİLYON EURO + 3 MİLYON EURO BONUS

Serie A kulübünün Sportif Direktörü Cristiano Giuntoli’nin açıklamalarına göre; Napoli, Eljif Elmas’la 5 yıllık anlaşmaya imza attı. 19 yaşındaki Makedon futbolcuya yıllık 1 milyon Euro verecek olan İtalyan ekibi Fenerbahçe’ye 15 milyon Euro ödemeyi kabul ederken, dev kulüp ayrıca 3 milyon Euro da bonus ödemesi yapacak.

Şu anda takımla birlikte kampta olan Eljif Elmas geçtiğimiz sezon çıktığı 29 maçta 4 gol atmıştı.

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