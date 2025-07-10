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Spor

İşte Nazillispor'un ilk hafta rakibi

TFF 3. Lig 4. Grup'ta mücadele edecek Nazillispor, 2025-2026 sezonuna Ayvalıkgücü deplasmanında başlayacak.

IHA10 Temmuz 2025 Perşembe 09:33 - Güncelleme:
İşte Nazillispor'un ilk hafta rakibi
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TFF 3. Lig 4. Grup'ta mücadele edecek Nazillispor'un 2025-2026 sezonu fikstürü açıklandı. Siyah-beyazlı ekip, sezona Ayvalıkgücü deplasmanında başlayacak, ilk yarıda 7 dış saha, 8 iç saha maçına çıkacak.

Yeni sezonda TFF 3. Lig 4. Grup'ta mücadele edecek olan Nazillispor'un lig fikstürü belli oldu. Fikstür çekimi, Ankara'da TFF Olağan Mali Genel Kurulu sonrasında gerçekleştirildi. Siyah-beyazlıların ilk rakibi, Balıkesir temsilcisi Ayvalıkgücü oldu. Sezonun açılış maçında Nazillispor, rakibiyle deplasmanda karşılaşacak. Nazillispor ilk hafta deplasmanda Ayvalıkgücü, ikinci hafta ise evinde Denizli İdmanyurdu ile karşılaşacak. Naz Naz, sezonun ilk yarısında toplam 7 deplasman, 8 iç saha maçına çıkacak.

  • Nazillispor
  • rakip
  • Ayvalıkgücü

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