İşte Nazillispor'un ilk hafta rakibi

TFF 3. Lig 4. Grup'ta mücadele edecek Nazillispor'un 2025-2026 sezonu fikstürü açıklandı. Siyah-beyazlı ekip, sezona Ayvalıkgücü deplasmanında başlayacak, ilk yarıda 7 dış saha, 8 iç saha maçına çıkacak.

Yeni sezonda TFF 3. Lig 4. Grup'ta mücadele edecek olan Nazillispor'un lig fikstürü belli oldu. Fikstür çekimi, Ankara'da TFF Olağan Mali Genel Kurulu sonrasında gerçekleştirildi. Siyah-beyazlıların ilk rakibi, Balıkesir temsilcisi Ayvalıkgücü oldu. Sezonun açılış maçında Nazillispor, rakibiyle deplasmanda karşılaşacak. Nazillispor ilk hafta deplasmanda Ayvalıkgücü, ikinci hafta ise evinde Denizli İdmanyurdu ile karşılaşacak. Naz Naz, sezonun ilk yarısında toplam 7 deplasman, 8 iç saha maçına çıkacak.