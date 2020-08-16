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Spor

İşte o anlar! Ali Koç Mame Thiam ile görüştü

Fenerbahçe forvetini Süper Lig'de buldu. Kasımpaşa'da forma giyen Mame Thiam ile anlaşma sağlandı. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç Kasımpaşa yöneticileriyle görüşmeyi sürdürüyor.

16 Ağustos 2020 Pazar 19:53 - Güncelleme: 16 Ağustos 2020 Pazar 19:56
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Transfer çalışmalarını büyük bir hızla sürdüren Fenerbahçe'de forvet bölgesine yapılacak hamle için girişimler sürüyor. 

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Kasımpaşa forması giyen Mame Thiam ile Beşiktaş'ta bir otelde bir araya geldi ve ilk görüşmeyi yaptı.

Görüşmede menajer Ahmet Bulut ve yönetici Selahattin Baki de yer aldı.

HARUN TEKİN + BİR MİKTAR PARA

Oyuncuyla tüm şartlarda anlaşan Fenerbahçe'nin, Kasımpaşa'ya Harun Tekin ile bir miktar para vereceği aktarıldı. İki kulüp arasındaki görüşmelerin sürdüğü ve kısa süre içinde pürüzlerin tamamlanarak resmi açıklamanın geleceği kaydedildi.

İŞTE O ANLAR (Fotoğraflar: Emir Kosif)

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