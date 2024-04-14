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Spor

İşte Okan Buruk'un Alanyaspor planı!

Okan Buruk, Alanya'da da son deplasman maçlarında olduğu gibi ilk yarıdan gol bulmayı hedefliyor.

Sabah14 Nisan 2024 Pazar 11:58 - Güncelleme:
İşte Okan Buruk'un Alanyaspor planı!
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Teknik direktör Okan Buruk, hafta boyunca Alanyaspor'a özel olarak hazırlandı. Rakibin zayıf yönlerini belirleyen tecrübeli hoca, oyunculara adeta turuncu-yeşilli takımı ezberletti. Buruk, mücadelede son deplasman maçlarında olduğu gibi erken gol bulmayı hedefliyor.

Alanyaspor'un önde baskıda zaman zaman sorun yaşadığını belirten başarılı çalıştırıcı, hücumcularını bu yönde çalıştırdı. Orta saha ve savunmacılara ise 'Geçiş hücumlarında dikkatli olun' uyarısında bulundu.

Zorlu deplasmanda erken gol bularak fişi çekmeyi planlayan Buruk'lu G.Saray, son 6 deplasmanda ilk 45'te gol attı. Bu maçların 5'inden galibiyetle ayrılan Aslan, sadece Sivasspor'a takıldı.

SERİYİ 6'YA ÇIKARTACAK

Galatasaray bu sezon deplasmanlarda 15 maça çıktı. 11 galibiyet ve 3 beraberlikle 36 puan topladı. Sarı-kırmızılılar, sadece Hatayspor'a 3 puan bıraktı. Rakip ağlara 28 gol gönderen Okan Buruk'un öğrencileri, kalesinde ise sadece 8 gol gördü. Aslan dış sahadaki galibiyet serisini 6 maça çıkartmak istiyor.

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