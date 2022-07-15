İşte Okan Buruk'un biletini kestiği isimler

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un iki hazırlık karşılaşmasının ardından takımdan gönderilecek isimlerle ilgili büyük oranda karar verdiği belirtiliyor.

Tecrübeli hocanın üstünü çizdiği futbolcular arasında, geçtiğimiz sezon transfer edilen isimlerin ağırlıkta olması dikkatleri çekiyor.

Hamza Akman resitali! Galatasaray taraftarını büyüledi

4 İSMİ İSTEMİYOR

Takvim'in haberine göre; Buruk, geçen sezon Fatih Terim'in isteğiyle kadroda dahil edilen isimlerden Morutan, Cicaldau, Boey ve Aytaç Kara'yı kesin olarak takımda istemiyor.

Valerien Ismael ideal 11'ini belirledi! İşte 2022 model Kartal

BERKAN KUTLU VE BARIŞ ALPER İLK 11'DE OLMAYACAK

Genç hoca ayrıca yine Terim'in isteğiyle alınan isimlerden Berkan ve Barış Alper'i da yeni sezonda 11'de oynatmayı düşünmüyor.

Fenerbahçe'de sürpriz isim! Jorge Jesus'un Nemanja Matic'i olacak

ÖMER BAYRAM VE MOSTAFA MOHAMED DE YOLCU

Bunun dışında Terim'in takımda sürekli yer verdiği isimlerden biri olan Ömer Bayram'la da yolların ayrılmasına kesin gözüyle bakılırken, Mostafa Mohamed'in de satılması bekleniyor.