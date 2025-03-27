İşte Okan Buruk'un derbi karnesi

Tüpraş Stadı'nda oynanacak önemli müsabaka öncesinde Galatasaray'ın tecrübeli çalıştırıcısı Okan Buruk'un derbi karnesi mercek altına alındı.

Süper Lig'de son 2 sezonu şampiyon tamamlayan sarı-kırmızılı ekip, Okan Buruk yönetiminde derbilerde başarılı bir performans ortaya koydu. 51 yaşındaki teknik direktör, Galatasaray'ın başında olduğu süreçte Fenerbahçe ile Beşiktaş'a karşı çıktığı 11 lig maçında 7 galibiyet, 2'şer beraberlik ve mağlubiyet yaşadı.

BURUK YÖNETİMİNDEKİ GALATASARAY'IN BEŞİKTAŞ'A KARŞI PERFORMANSI

Galatasaray, teknik direktör Okan Buruk'un takımın başına gelmesiyle ligde Beşiktaş'a karşı büyük üstünlük sağladı.

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, Beşiktaş'a karşı oynadığı lig maçlarında 4 galibiyet ve 1 mağlubiyet yaşadı. "Cimbom", söz konusu müsabakalarda 8 kez rakip fileleri havalandırırken, 6 gol yedi.

BURUK YÖNETİMİNDEKİ GALATASARAY'IN FENERBAHÇE'YE KARŞI PERFORMANSI

Okan Buruk, Galatasaray'ın başına geçtikten sonra Fenerbahçe'ye karşı gösterdiği performansla da dikkati çekti.

Galatasaray'ın başında Fenerbahçe'ye karşı ligde 6 müsabakaya çıkan tecrübeli teknik adam, bu karşılaşmalarda 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı. Buruk yönetimindeki Galatasaray, söz konusu karşılaşmalarda 9 kez fileleri havalandırırken sadece 2 golü kalesinde gördü.

BU SEZON LİGDEKİ DERBİLERDE 7 PUAN TOPLADI

Okan Buruk'un yönetimindeki Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon çıktığı 3 derbide 7 puan topladı.

İlk olarak ligin 6. haftasında Fenerbahçe'ye konuk olan Galatasaray, rakibini 3-1'lik skorla mağlup etti. 10. haftada da RAMS Park'ta Giovanni van Bronckhorst'un başında olduğu Beşiktaş'ı 2-1'lik skorla geçen sarı-kırmızılılar, son olarak 25. haftada konuk ettikleri Fenerbahçe ile 0-0 berabere kaldı.

OLE GUNNAR SOLSKJAER'E KARŞI 2 MAÇA ÇIKTI

Okan Buruk, teknik direktörlük kariyeri boyunca Beşiktaş'ın Norveçli çalıştırıcısı Ole Gunnar Solskjaer'e karşı 2 müsabakada görev aldı.

Buruk, RAMS Başakşehir'in başındayken 2020-2021 sezonunda Solskjaer yönetimindeki İngiliz devi Manchester United ile UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu'nda eşleşti. Buruk yönetimindeki RAMS Başakşehir, Şampiyonlar Ligi'nde İngiliz ekibiyle sahasında yaptığı maçı 2-1 kazanırken, deplasmanda da 4-1 mağlup oldu.