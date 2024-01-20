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Spor

İşte olayların perde arkası! Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür düğümü

Trabzonspor'da performansı nedeniyle taraftardan tepki alan Abdülkadir Ömür kafa olarak Trabzonspor'dan koptu. Kendine takım arayan oyuncunun geleceği merak konusu oldu. İşte detaylar...

Akşam20 Ocak 2024 Cumartesi 09:09 - Güncelleme:
İşte olayların perde arkası! Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür düğümü
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Manisaspor ile oynanan kupa maçının ardından Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın, "Abdülkadir Ömür ve Umut Bozok çeşitli sebeplerden dolayı antrenmanlarda yoklar. Nedenini bilmiyorum" şeklindeki sözleri gündeme damga vurdu. Herkes "Hoca ne demek istedi?" sorusunu sorarken, AKŞAM olayların perde arkasını araştırdı. İşte 'Türk Messi' lakabı takılan ve bir dönem ismi Barcelona ile anılan Abdülkadir Ömür'ü bu noktaya getiren sebep:

SÖZLEŞME 2027'YE KADAR

"En son Başakşehir maçında taraftarca yuhalanan Abdülkadir Ömür, Trabzon'dan ayrılmayı kafasına koydu. Bunun için menajeriyle görüşerek, kulüp bulmasını istedi. Yunanistan ve Hollanda ligleri başta olmak üzere yurt dışındaki transfer imkanları araştırıldı. Ömür'ün isteği Yunanistan'a giden Fatih Terim'le birlikte Panathinaikos'a gitmek. Ancak 2027 yılına kadar Trabzonspor'la sözleşmesi bulunan Ömür'ü Karadeniz ekibi 5 milyon eurodan aşağıya bırakmaya niyetli değil. Yunan ekibinin böyle bir bonservis vermeyi düşünmüyor. Bu şartlarda ayrılma ihtimali de zor.

HOCANIN TELKİNİ İŞE YARAMADI

Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın da kırgınlığı, Ömür'ü kazanmak için verdiği çabaların karşılıksız kalmasından kaynaklanıyor. Manisa maçından önce Ömür'le görüştüğü öğrenilen Abdullah Avcı, 'Bu takımın sana ihtiyacı var. Sen bu takımın kaptanısın. Taraftarın tepkisini ben göğüslerim, sen yeter ki katkı ver, her şey unutulur' şeklinde telkinlerde bulunduğu ancak Ömür'den karşılık alamadığı için kızgın olduğu öğrenildi. Abdülkadir Ömür'ün sakatlık bahanelerinin arkasına saklanmasından da herkesin rahatsız olduğu belirtiliyor.

KRAL DİYE GELDİ, GOLÜ UNUTTU

Umut Bozok'un durumu da bir anlamda aynı. Trabzonspor'a 'Gol Kralı' unvanıyla gelen ancak beklediği şansı bir türlü yakalayamayan Umut Bozok da kafaca kopmuş durumda. Sürekli 'Ben kulüp bulacağım' diyerek hocasından izin alıp, şehirden ayrılan Umut Bozok'un ne kulüp bulduğu ne de takıma katkı vermek için özveri gösterdiği var. Bu durum da hem yönetimi hem teknik kadroyu bıktırmış durumda. Artık iki oyuncunun da Trabzonspor'la bağları büyük oranda kopmuş gibi duruyor."

A TAKIMDAN DIŞLANDILAR

Trabzonspor Kulübü, Abdülkadir Ömür ve Umut Bozok'un bundan sonraki süreçte A takımdan ayrı idman yapmaları yönünde karar aldı. Yapılan açıklamada, "Yönetim Kurulumuz; profesyonel futbolcularımız Abdülkadir Ömür ve Umut Bozok'un bundan sonraki süreçte A takımdan ayrı olarak idman yapmaları yönünde karar almıştır. Ayrıca iki oyuncuyla ilgili kulübümüzün disiplin yönetmeliği kapsamında inceleme başlatılmıştır" denildi.

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