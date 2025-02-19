İSTANBUL 7°C / 1°C
Parçalı bulutlu, güneşli
19 Şubat 2025 Çarşamba / 21 Saban 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    36,3011
  • EURO
    37,8887
  • ALTIN
    3435.99
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • İşte Ole Gunnar Solskjaer'in yeni transferler için planı
Spor

İşte Ole Gunnar Solskjaer'in yeni transferler için planı

Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer yeni transferleri Keny Arroyo ve Elan Ricardo'yu ilk 11'e monte etmeye hazırlanıyor.

HABER MERKEZİ19 Şubat 2025 Çarşamba 10:58 - Güncelleme:
İşte Ole Gunnar Solskjaer'in yeni transferler için planı
ABONE OL

Beşiktaş, ligde Trabzonspor galibiyetiyle birlikte rüzgarı arkasına aldı ve siyah-beyazlılarda taşlar yerine oturmaya başladı.

Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, devre arası transferleri Keny Arroyo ve Elan Ricardo'yu ilk 11'e monte etmeye hazırlanıyor.

Norveçli teknik adam, Arroyo'yu ligdeki Eyüpspor maçında ilk 11'de oynatmayı düşünüyor.

Solskjaer, diğer yeni transfer Elan Ricardo'yu ise daha geç takıma monte edecek. 51 yaşındaki teknik adam, Elan Ricardo'yu ise kupadaki Antalyaspor maçıyla birlikte kullanmaya başlamak istiyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.