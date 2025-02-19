İşte Ole Gunnar Solskjaer'in yeni transferler için planı

Beşiktaş, ligde Trabzonspor galibiyetiyle birlikte rüzgarı arkasına aldı ve siyah-beyazlılarda taşlar yerine oturmaya başladı.

Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, devre arası transferleri Keny Arroyo ve Elan Ricardo'yu ilk 11'e monte etmeye hazırlanıyor.

Norveçli teknik adam, Arroyo'yu ligdeki Eyüpspor maçında ilk 11'de oynatmayı düşünüyor.

Solskjaer, diğer yeni transfer Elan Ricardo'yu ise daha geç takıma monte edecek. 51 yaşındaki teknik adam, Elan Ricardo'yu ise kupadaki Antalyaspor maçıyla birlikte kullanmaya başlamak istiyor.