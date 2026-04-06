İşte Orkun Kökçü'nün derbi performansı

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Fenerbahçe'ye 1-0 mağlup oldu.
Karşılaşma öncesinde performansı merak edilen siyah-beyazlıların kaptanı Orkun Kökçü, mücadelede 90 dakika sahada kaldı ve Beşiktaş'ın tüm etkili ataklarının altına imzasını attı.
Milli futbolcu hücumda 4 şut denemesinde bulunurken, bunların yalnızca 1'inde isabet sağladı. Orkun, ayrıca 1 gol pozisyonu yaratırken 3 isabetli uzun top gönderdi.
Öte yandan 3 dripling denemesinde başarı sağlayamayan Orkun Kökçü, mücadele boyunca 19 kez top kaybı yaptı.
İkili mücadelelerde de beklenen seviyenin altında kalan milli oyuncu, girdiği 7 mücadelenin 3'ünü kazanabildi.