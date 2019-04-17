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İşte Ozan Kabak'ın serbest kalma bedeli

Almanya'da kümede kalma savaşı veren Stuttgart'ın 2. Lig'e düşmesi halinde Ozan Kabak'ın ayrılma rakamı belli oldu.

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Galatasaray'dan Almanya Ligi takımlarından Stuttgart'a transfer olan Ozan Kabak'la ilgili olarak flaş bir iddia gündeme geldi. Mart ayının 'En iyi çaylağı' seçin Ozan Kabak, Stuttgart'ın kümede kalma savaşında gösterdiği performansla kısa sürede dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.
 
STUTTGART KÜME DÜŞERSE, 15 MİLYON €'YA SERBEST
 
Alman basını, Stuttgart'ın küme düşmesi halinde Ozan Kabak'ın serbest kalma bedelini açıkladı. Stuttgart ile 2024 yılına kadar sözleşmesi olan Ozan kabak'ın takımının küme düşmesi halinde 15 milyon euroya serbest kalacağı duyuruldu.
 
Stuttgart, Galatasaray'a 11 milyon euro ödeyerek tarihindeki en pahalı üçüncü transferini gerçekleştirmesinin ardından Bundesliga'da küme düşerse, Ozan Kabak'tan 4 milyon euro kar ederek milli futbolcunun ayrılığına izin vermek zorunda kalacak.
 
Alman basınında çıkan haberde, Stuttgart'ın küme düşmesi halinde Ozan Kabak'ı birçok Avrupa kulübünün transfer etmek isteyeceği belirtilirken, Real Madrid'in de bu kulüplerden biri olabileceği öne sürüldü.
 
(Sporx)
 

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