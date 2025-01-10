İşte parkede haftanın programı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 14, ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 17, Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde ise 20. hafta maçları yapılacak.

Türkiye Basketbol Federasyonundan (TBF) yapılan açıklamaya göre, liglerde haftanın programı şöyle:

TÜRKİYE SİGORTA BASKETBOL SÜPER LİGİ

Yarın:

13.00 Aliağa Petkimspor-Yalovaspor Basketbol (İzmir Enka)

15.30 Türk Telekom-Karşıyaka (Ankara)

18.00 Manisa Basket-Onvo Büyükçekmece Basketbol (Muradiye)

12 Ocak Pazar:

13.00 Mersin Spor-Bahçeşehir Koleji (Servet Tazegül)

15.30 TOFAŞ-Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket (TOFAŞ)

18.00 Fenerbahçe Beko-Beşiktaş Fibabanka (Ülker Spor ve Etkinlik)

20.30 Anadolu Efes-Galatasaray (Basketbol Gelişim Merkezi)

13 Ocak Pazartesi:

19.00 Darüşşafaka Lassa-Bursaspor Yörsan (Darüşşafaka Ayhan Şahenk)

ING KADINLAR BASKETBOL SÜPER LİGİ

Yarın:

15.00 Emlak Konut-OGM Ormanspor (Başakşehir Spor Kompleksi)

15.00 Fenerbahçe Opet-İlkem Yapı Tarsus Spor (Fenerbahçe Metro Enerji)

16.00 Çimsa ÇBK Mersin-Danilos Pizza (Servet Tazegül)

12 Ocak Pazar:

14.00 Melikgazi Kayseri Basketbol-Galatasaray Çağdaş Faktoring (Kadir Has Kongre Merkezi)

15.00 Nesibe Aydın-Beşiktaş (TOBB ETÜ)

TÜRKİYE SİGORTA TÜRKİYE BASKETBOL LİGİ

Bugün:

15.00 iLab Basketbol-Balıkesir Büyükşehir Belediyespor (BJK Fibabanka Spor Kompleksi)

16.30 Esenler Erokspor-OGM Ormanspor (Ahmet Cömert)

18.00 Çayırova Belediyesi-Haremspor (Çayırova)

Yarın:

15.00 Konya Büyükşehir Belediyespor-Kapaklıspor (Selçuklu Belediyesi)

16.00 MKE Ankaragücü Ikon Menkul-Trabzonspor (TOBB ETÜ)

17.00 Carpartner TED Ankara Kolejliler-Pizzabulls Co Basket (Gölbaşı)

12 Ocak Pazar:

13.00 İstanbul Ankaspor-Gaziantep Basketbol (Ahmet Cömert)

15.00 Finalspor-Çağdaş Bodrumspor (Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi)

16.30 Shipeedy Lojistik Bandırma Bordo Basketbol-Fenerbahçe Koleji Novotel (Bandırma 17 Eylül Üniversitesi)