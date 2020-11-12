İşte PFDK'nın Ersin Destanoğlu kararı

DHA 12 Kasım 2020 Perşembe 17:36 - Güncelleme: 12 Kasım 2020 Perşembe 17:36

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Gençlerbirliği futbolcusu Mattias Erik Johansson'a 3, Beşiktaşlı Ersin Destanoğlu'na 2 resmi müsabakadan men cezası verdi.

PFDK toplantısı sonrası alınan kararlar şu şekilde:

"HES KABLO KAYSERİSPOR Kulübünün, 08.11.2020 tarihinde oynanan HES KABLO KAYSERİSPOR-ATAKAŞ HATAYSPOR Süper Lig müsabakasında, localarda bulunan taraftarlarının maske takma zorunluluğuna ve sosyal mesafe kuralına uymamalarından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 24.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada HES KABLO KAYSERİSPOR Kulübünün, COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

ATAKAŞ HATAYSPOR Kulübü antrenörü ÖMER ERDOĞAN'ın, 08.11.2020 tarihinde oynanan HES KABLO KAYSERİSPOR-ATAKAŞ HATAYSPOR Süper Lig müsabakasında, akreditasyon kartını görünür bir şekilde boynuna asmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı ATAKAŞ HATAYSPOR Kulübü antrenörü ÖMER ERDOĞAN'ın, maske takma zorunluluğuna uymamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

AYTEMİZ ALANYASPOR Kulübünün, 07.11.2020 tarihinde oynanan AYTEMİZ ALANYASPOR-TRABZONSPOR A.Ş. Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan GÜNEY KALE ARKASI LOCA TRİBÜNÜ C ve D blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

MKE ANKARAGÜCÜ Kulübünün, 08.11.2020 tarihinde oynanan MKE ANKARAGÜCÜ-FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş. Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan BATI LOCA TRİBÜNÜ 32 ve 37 blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

BEŞİKTAŞ A.Ş. sporcusu ERSİN DESTANOĞLU'nun, 06.11.2020 tarihinde oynanan GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.-BEŞİKTAŞ A.Ş. Süper Lig müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına,

GENÇLERBİRLİĞİ Kulübü sporcusu MATTIAS ERIK JOHANSSON'ın, 08.11.2020 tarihinde oynanan MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK-GENÇLERBİRLİĞİ Süper Lig müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle 3 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir."