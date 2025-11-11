İSTANBUL 19°C / 12°C
Spor

İşte PFDK'ya sevk edilen futbolcuları bekleyen cezalar

Türkiye Futbol Federasyonu'nun başlattığı bahis soruşturmasında hakemlerin ardından futbolcular da açıklandı. Süper Lig'den 27 futbolcunun adının geçtiği listede toplamda 1024 oyuncu PFDK'ya sevk edildi. Soruşturma kapsamında oyuncuların Futbol Disiplin Talimatı'na göre alabileceği cezalar da belli oldu. İşte detaylar...

HABER MERKEZİ11 Kasım 2025 Salı 10:45 - Güncelleme:
Türkiye Futbol Federasyonu'nun başlattığı bahis soruşturması büyüdü. Hakemlerin ardından futbolcular da Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildi.

TFF, en az bir kez bahis oynadığı gerekçesiyle 1024 futbolcunun ismini açıkladı. Süper Lig'den 27 futbolcu yer aldı. Toplamda 1024 futbolcu, Futbol Disiplin Talimatı'nın 57. maddesi gereğince sevk edildi.

FUTBOL DİSİPLİN TALİMATI 57. MADDE NE DİYOR?

Futbol Disiplin Talimatı'nın 57. maddesi:

Bu talimet kapsamındaki kişilerin;

"a) Futbol müsabakaları ve/veya futbolla ilgili herhangi bir aktivite üzerine, doğrudan ya da dolaylı bahis ve benzeri şans oyunları oynamaları yasaktır.

b) Futbol müsabakalarına ilişkin olarak düzenlenen bahis ve benzeri şans oyunlarını ya da benzer etkinlik veya işlemleri tanıtan, aracılık eden, düzenleyen veya gerçekleştiren işletme, organizasyon ve kuruluşlarda (Kamu kurum ve kuruluşları hariç olmak üzere) doğrudan veya dolaylı olarak hiçbir görev veya menfaat sahibi olamazlar.

Aksine hareket eden kişiler, üç aydan bir yıla kadar müsabakalardan men veya hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılır.

Yetkili makamlarca lisanslanmamış bahis kuruluşlarının, stadyumlarda bulunan reklam panoları ve sair ekipmanlarının kullanımı suretiyle de dahil herhangi bir mecrada tanıtımının veya reklamının yapılması yasaktır. Bu yasağa söz konusu kuruluşların iştirakleri ile bu kuruluşları çağrıştıran şekilde tanıtım ve reklam yapılması da dahildir."

48 SAAT SÜRE

10 Kasım'dan itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevk edilen futbolcular, 48 saat içerisinde savunmalarını Kurul'a gönderecek, bunun ardından da PFDK kararını verecek.

