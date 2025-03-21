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Spor

İşte potada haftanın fikstürü

Türkiye Basketbol Federasyonu, bu hafta liglerde oynanacak karşılaşmaların programını açıkladı.

AA21 Mart 2025 Cuma 09:37 - Güncelleme:
İşte potada haftanın fikstürü
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ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde normal sezon tamamlanırken, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'ne 22, Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'ne ise 30. hafta müsabakalarıyla devam edilecek.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre liglerde haftanın programı şöyle:

TÜRKİYE SİGORTA BASKETBOL SÜPER LİGİ

Bugün:

20.30 Darüşşafaka Lassa-Bahçeşehir Koleji (Darüşşafaka Ayhan Şahenk)

Yarın:

13.00 Mersinspor-Galatasaray (Servet Tazegül)

15.30 Manisa Basket Divissa-Türk Telekom (Muradiye)

18.00 Aliağa Petkimspor-TOFAŞ (Enka)

20.30 Onvo Büyükçekmece Basketbol-Beşiktaş Fibabanka (Gazanfer Bilge)

23 Mart Pazar:

15.30 Semt77 Yalovaspor-Karşıyaka (90. Yıl)

18.00 Bursaspor Yörsan-Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket (TOFAŞ)

20.30 Anadolu Efes-Fenerbahçe Beko (Basketbol Gelişim Merkezi)

TÜRKİYE SİGORTA TÜRKİYE BASKETBOL LİGİ

Bugün:

16.00 Fenerbahçe Koleji Novotel-Haremspor (Fenerbahçe Metro Enerji)

Yarın:

13.00 Esenler Erokspor-Finalspor (Ahmet Cömert)

14.00 Pizzabulls Co Basket-Kapaklıspor (Küçükçekmece Halkalı)

15.00 Carpartner TED Ankara Kolejliler-iLab Basketbol (Gölbaşı)

16.00 Çayırova Belediyesi-Konya Büyükşehir Belediyesispor (Çayırova)

16.00 OGM Ormanspor-MKE Ankaragücü Ikon Menkul (M. Sait Zarifoğlu)

17.00 Gaziantep Basketbol-Trabzonspor (Karataş Şahinbey)

23 Mart Pazar:

13.00 İstanbul Ankaspor-Bandırma Bordo Basketbol (Ahmet Cömert)

17.00 Balıkesir Büyükşehir Belediyespor-Çağdaş Bodrumspor (Kurtdereli)

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