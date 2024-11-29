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Spor

İşte potada haftanın programı

Türkiye Basketbol Federasyonu yaptığı açıklama ile Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 8, ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde ise 10. hafta maçlarının programını duyurdu.

AA29 Kasım 2024 Cuma 11:54 - Güncelleme:
İşte potada haftanın programı
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 8, ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde ise 10. hafta maçları yapılacak.

Türkiye Basketbol Federasyonundan (TBF) yapılan açıklamaya göre, liglerde haftanın programı şöyle:

TÜRKİYE SİGORTA BASKETBOL SÜPER LİGİ

Bugün:

19.00 Manisa Basket-TOFAŞ (Muradiye)

Yarın:

15.30 Onvo Büyükçekmece Basketbol-Galatasaray (Gazanfer Bilge)

18.00 Aliağa Petkimspor-Bahçeşehir Koleji (ENKA)

20.30 Bursaspor Yörsan-Karşıyaka (TOFAŞ)

1 Aralık Pazar:

15.30 Yalovaspor Basketbol-Beşiktaş Fibabanka (90. Yıl)

18.00 Mersinspor-Fenerbahçe Beko (Servet Tazegül)

20.30 Anadolu Efes-Türk Telekom (Basketbol Gelişim Merkezi)

2 Aralık Pazartesi:

19.00 Darüşşafaka Lassa-Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket (Ayhan Şahenk)

ING KADINLAR BASKETBOL SÜPER LİGİ

Yarın:

14.00 OGM Ormanspor-Nesibe Aydın (M. Sait Zarifoğlu)

15.00 Fenerbahçe Opet-ÇBK Mersin (Fenerbahçe Metro Enerji)

1 Aralık Pazar:

15.00 Bodrum Basketbol-Emlak Konut (Bodrum)

16.00 Galatasaray Çağdaş Faktoring-Danilos Pizza (Sinan Erdem)

2 Aralık Pazartesi:

15.00 İlkem Yapı Tarsusspor-Beşiktaş (Servet Tazegül)

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  • Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi

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