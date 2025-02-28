İşte potada haftanın programı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 19, ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 24, Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde ise 27. hafta karşılaşmaları yapılacak.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, liglerde haftanın programı şöyle:

TÜRKİYE SİGORTA BASKETBOL SÜPER LİGİ

Bugün:

18.00 TOFAŞ-Semt77 Yalovaspor (TOFAŞ)

20.30 Karşıyaka-Beşiktaş Fibabanka (Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka)

Yarın:

13.00 Fenerbahçe Beko-Darüşşafak Lassa (Ülker Spor ve Etkinlik)

15.30 Manisa Basket-Mersinspor (Muradiye)

18.00 Türk Telekom-Bursaspor Yörsan (Ankara)

2 Mart Pazar:

15.30 Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket-Galatasaray (Pamukkale Üniversitesi)

18.00 Onvo Büyükçekmece Basketbol-Bahçeşehir Koleji (Gazanfer Bilge)

20.30 Anadolu Efes-Aliağa Petkimspor (Basketbol Gelişim Merkezi)

ING KADINLAR BASKETBOL SÜPER LİGİ

Yarın:

15.00 İlkem Yapı Tarsusspor-Danilos Pizza (Servet Tazegül)

16.00 Galatasaray Çağdaş Faktoring-BOTAŞ (Sinan Erdem)

17.00 Fenerbahçe Opet-Nesibe Aydın (Fenerbahçe Metro Enerji)

2 Mart Pazar:

14.00 OGM Ormanspor-Beşiktaş (M. Sait Zarifoğlu)

15.00 Melikgazi Kayseri Basketbol-Çimsa ÇBK Mersin (Kadir Has Kongre Merkezi)

TÜRKİYE SİGORTA TÜRKİYE BASKETBOL LİGİ

Yarın:

13.00 Fenerbahçe Koleji Novotel-Gaziantep Basketbol (Fenerbahçe Metro Enerji)

15.00 Trabzonspor-Esenler Erokspor (Hayri Gür)

16.00 MKE Ankaragücü Ikon Menkul-İstanbul Ankaspor (TOBB ETÜ)

17.00 Haremspor-Bandırma Bordo Basketbol (Beylikdüzü)

2 Mart Pazar:

13.00 Finalspor-iLab Basketbol (Naim Süleymanoğlu)

15.00 Çağdaş Bodrumspor-OGM Ormanspor (Bodrum)

17.00 Kapaklıspor-Çayırova Belediyesi (Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi)

19.00 Balıkesir Büyükşehir Belediyespor-Pizzabulls Co Basket (Kurtdereli)

3 Mart Pazartesi:

20.00 Konya Büyükşehir Belediyespor-Carpartner TED Ankara Kolejliler (Selçuklu Belediyesi)