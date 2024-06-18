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Spor

İşte Premier Lig'de yeni sezonun başlangıç tarihi

İngiltere Premier Lig'de 2024-2025 sezonu 16 Ağustos'ta Manchester United - Fulham maçıyla başlayacak.

18 Haziran 2024 Salı 14:57 - Güncelleme:
İşte Premier Lig'de yeni sezonun başlangıç tarihi
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İngiltere Premier Lig'de 2024-2025 sezonu fikstürü açıklandı. Sezon 16 Ağustos'ta oynanacak Manchester United - Fulham karşılaşmasıyla başlayacak.

Sezonun ilk haftasının en önemli karşılaşmasında Chelsea, son şampiyon Manchester City'i konuk edecek. Geride kalan sezonu 2'nci sırada tamamlayan Arsenal ise sezonu iç sahada oynayacağı Wolverhampton karşılaşmasıyla açacak. 2024-2025 sezonuna teknik direktör Arne Slot yönetiminde girecek olan Liverpool ise ligin yeni takımlarından Ipswich Town'a konuk olacak.

Premier Lig'de sezonun ilk hafta fikstürü şu şekilde;

16 AĞUSTOS CUMA

22:00 Manchester United - Fulham

17 AĞUSTOS CUMARTESİ

14:30 Ipswich Town - Liverpool

17:00 Arsenal - Wolverhampton

17:00 Everton - Brighton

17:00 Newcastle United - Southampton

17:00 Nottingham Forest - AFC Bournemouth

19:30 West Ham - Aston Villa

18 AĞUSTOS PAZAR

16:00 Brentford - Crystal Palace

18:30 Chelsea - Manchester City

19 AĞUSTOS PAZARTESİ

22:00 Leicester City - Tottenham

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