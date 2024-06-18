İşte Premier Lig'de yeni sezonun başlangıç tarihi

İngiltere Premier Lig'de 2024-2025 sezonu fikstürü açıklandı. Sezon 16 Ağustos'ta oynanacak Manchester United - Fulham karşılaşmasıyla başlayacak.
Sezonun ilk haftasının en önemli karşılaşmasında Chelsea, son şampiyon Manchester City'i konuk edecek. Geride kalan sezonu 2'nci sırada tamamlayan Arsenal ise sezonu iç sahada oynayacağı Wolverhampton karşılaşmasıyla açacak. 2024-2025 sezonuna teknik direktör Arne Slot yönetiminde girecek olan Liverpool ise ligin yeni takımlarından Ipswich Town'a konuk olacak.
16 AĞUSTOS CUMA
22:00 Manchester United - Fulham
17 AĞUSTOS CUMARTESİ
14:30 Ipswich Town - Liverpool
17:00 Arsenal - Wolverhampton
17:00 Everton - Brighton
17:00 Newcastle United - Southampton
17:00 Nottingham Forest - AFC Bournemouth
19:30 West Ham - Aston Villa
18 AĞUSTOS PAZAR
16:00 Brentford - Crystal Palace
18:30 Chelsea - Manchester City
19 AĞUSTOS PAZARTESİ
22:00 Leicester City - Tottenham