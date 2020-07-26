AA 26 Temmuz 2020 Pazar 19:27 - Güncelleme: 26 Temmuz 2020 Pazar 19:33

Süper Lig'de 2019-2020 sezonu, Kasımpaşa-Medipol Başakşehir maçıyla tamamlandı.

Ligde geçen hafta şampiyonluğunu ilan eden Medipol Başakşehir, kapanış maçında deplasmanda Kasımpaşa'ya 3-2 yenildi.



Şampiyon Medipol Başakşehir, UEFA Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılacak. Avrupa kupalarında mücadele edecek diğer takımlar ve kupalara hangi aşamadan katılacakları ise Trabzonspor ve Aytemiz Alanyaspor'un finalde karşılaşacağı Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanacak ekip ile UEFA tarafından bir yıl men cezası alan Trabzonspor'un Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesindeki (CAS) davasının sonucuna göre belli olacak.





MAÇLARIN SONUÇLARI





Süper Lig'in 34. haftasında oynanan maçların sonuçları şöyle:



Fraport TAV Antalyaspor-Galatasaray: 2-2



Göztepe-Demir Grup Sivasspor: 3-1



Gençlerbirliği-Beşiktaş: 0-3



Yukatel Denizlispor-MKE Ankaragücü: 0-1



İttifak Holding Konyaspor-Aytemiz Alanyaspor: 2-3



Hes Kablo Kayserispor-Trabzonspor: 1-2



BtcTurk Yeni Malatyaspor-Gaziantep FK: 0-1



Fenerbahçe-Çaykur Rizespor: 3-1

Kasımpaşa-Medipol Başakşehir: 3-2







PUAN DURUMU





Ligde 34 hafta sonunda oluşan puan durumu şöyle:

1. MEDİPOL BAŞAKŞEHİR 69

2. TRABZONSPOR 65

3. BEŞİKTAŞ 62

4. DEMİR GRUP SİVASSPOR 60

5. AYTEMİZ ALANYASPOR 57

6. GALATASARAY 56

7. FENERBAHÇE 53

8. GAZİANTEP FK 46

9. FRAPORT TAV ANTALYASPOR 45

10. KASIMPAŞA 43

11. GÖZTEPE 42

12. GENÇLERBİRLİĞİ 36

13. İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR 36

14. YUKATEL DENİZLİSPOR 35

15. ÇAYKUR RİZESPOR 35

16. BTCTURK YENİ MALATYASPOR 32

17. HES KABLO KAYSERİSPOR 32

18. MKE ANKARAGÜCÜ 32