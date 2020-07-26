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Spor

İşte puan durumu! Süper Lig'de 2019-2020 sezonu tamamlandı

Süper Lig'de 34. hafta ile birlikte 2019-2020 sezonu tamamlandı. Medipol Başakşehir ligde şampiyon olurken, Yeni Malatya, Kayserispor ve Ankaragücü küme düştü. İşte Süper Lig'de son görünüm.

AA26 Temmuz 2020 Pazar 19:27 - Güncelleme: 26 Temmuz 2020 Pazar 19:33
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Süper Lig'de 2019-2020 sezonu, Kasımpaşa-Medipol Başakşehir maçıyla tamamlandı.

Ligde geçen hafta şampiyonluğunu ilan eden Medipol Başakşehir, kapanış maçında deplasmanda Kasımpaşa'ya 3-2 yenildi.

Şampiyon Medipol Başakşehir, UEFA Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılacak. Avrupa kupalarında mücadele edecek diğer takımlar ve kupalara hangi aşamadan katılacakları ise Trabzonspor ve Aytemiz Alanyaspor'un finalde karşılaşacağı Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanacak ekip ile UEFA tarafından bir yıl men cezası alan Trabzonspor'un Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesindeki (CAS) davasının sonucuna göre belli olacak.

MAÇLARIN SONUÇLARI

Süper Lig'in 34. haftasında oynanan maçların sonuçları şöyle:

Fraport TAV Antalyaspor-Galatasaray: 2-2

Göztepe-Demir Grup Sivasspor: 3-1

Gençlerbirliği-Beşiktaş: 0-3

Yukatel Denizlispor-MKE Ankaragücü: 0-1

İttifak Holding Konyaspor-Aytemiz Alanyaspor: 2-3

Hes Kablo Kayserispor-Trabzonspor: 1-2

BtcTurk Yeni Malatyaspor-Gaziantep FK: 0-1

Fenerbahçe-Çaykur Rizespor: 3-1

Kasımpaşa-Medipol Başakşehir: 3-2


PUAN DURUMU

Ligde 34 hafta sonunda oluşan puan durumu şöyle:

1. MEDİPOL BAŞAKŞEHİR  69

2. TRABZONSPOR  65

3. BEŞİKTAŞ  62

4. DEMİR GRUP SİVASSPOR  60

5. AYTEMİZ ALANYASPOR  57

6. GALATASARAY 56

7. FENERBAHÇE  53

8. GAZİANTEP FK  46

9. FRAPORT TAV ANTALYASPOR  45

10. KASIMPAŞA  43

11. GÖZTEPE  42

12. GENÇLERBİRLİĞİ  36

13. İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR  36

14. YUKATEL DENİZLİSPOR  35

15. ÇAYKUR RİZESPOR   35

16. BTCTURK YENİ MALATYASPOR   32

17. HES KABLO KAYSERİSPOR   32

18. MKE ANKARAGÜCÜ   32

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