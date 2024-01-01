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Spor

İşte Rachid Ghezzal'ın kadro dışı kalma nedeni

Geçtiğimiz günlerde Beşiktaş'ta kadro dışı kalan Rachid Ghezzal'ın sözleşmesindeki madde yüzünden takımdan uzaklaştırıldığı ortaya çıktı.

Sabah1 Ocak 2024 Pazartesi 11:17 - Güncelleme:
İşte Rachid Ghezzal'ın kadro dışı kalma nedeni
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Beşiktaş'ta kadro dışı bırakılan isimlerden biri olan Rachid Ghezzal ile ilgili kararın gerekçesi çok merak edilmişti.

OPSİYON MADDESİ VAR

Siyah beyazlı ekibin tecrübeli futbolcusu, geçtiğimiz sezondan bu yana sakatlıklarla boğuşurken kendisinden beklenen verim de alınamadı.

Sabah gazetesinden Ogün Şahinoğlu'nun haberine göre Ghezzal'ın disiplinsiz bir davranışı bulunmadığı ve kararın gerekçesinin sözleşmesindeki opsiyon maddesi olduğu ortaya çıktı. Haziran'ın sonunda mukavelesi bitecek olan Cezayirli yıldızın 1 yıl opsiyonu var.

OPSİYON KALDIRILMAK İSTENİYOR

Bu madde, 20 maçta sahaya çıkması halinde devreye girecek. Bu sezon 12 karşılaşmada görev yapan Ghezzal'ın kontratının uzamasını istemeyen ve yeni sezonda kadroda düşünmeyen yönetim, bu kararı alıp ara transferde yolları ayırmayı planladı.

31 yaşındaki futbolcuya teklif gelmezse kendisine sözleşmesindeki opsiyonun kaldırılması önerilecek ve ancak bu şekilde forma giyebileceği iletilecek. Bilindiği üzere Galatasaray'da 20 maça bağlı satın alma opsiyonu bulunan Angelino, 19 karşılaşmada forma giydi ve artık oynatılmıyor.

12 MAÇA ÇIKTI

Bu sezon Beşiktaş formasıyla 12 resmi maça çıkan Rachid Ghezzal bu karşılaşmalarda 1 gol, 3 asistlik skor katkısı sağladı.

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