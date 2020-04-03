İşte Radamel Falcao'nun İzmir'e yaptığı bağış

03 Nisan 2020 Cuma 13:40 - Güncelleme: 03 Nisan 2020 Cuma 13:40

Tüm dünyada etkisi altına alan korona virüsü ile mücadele eden ülkemizde Galatarasay'ın efsane golcüsü Radamel Falcao da elini taşın altına koydu. Kolombiyalı yıldız korona virüsü ile mücadele için Pandemi Hastanesi olan İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne bağışta bulundu.

KULÜP DOKTORU RİCA ETTİ

Galatarasay Kulüp doktoru Yener İnce'nin tavsiyesi ile İzmir'e 3 bin adet N95 maske gönderen Falcao'ya, Hastane çalışanları, "Gönlümüze altın gol attın Falcao" diyerek teşekkür ettiler. Kolombiyalı Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Radamel Falcao da korona virüse karşı mücadelede alkışlanacak bir altın gol atarak gönülleri fethetti.

İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine sağlık çalışanlarının kullanması için 3 bine yakın N95 maske gönderdiği öğrenildi. Galatarasay Kulüp doktoru Yener İnce'nin yakın arkadaşı Oğuzhan Ekizoğlu ve bir akrabasının burada çalıştığını öğrenen Falcao'nun özellikle kentteki en önemli pandemi hastanelerinden biri olan bu hastaneyi tercih ettiği öğrenildi.

Kulüp doktorunun ricası ile bu hastaneye gönderen Falcao'nun yoğun bakım ve serviste çalışan sağlık görevlilerin virüsten etkilenme / yatış oranını minimize etmek için malzemeleri gönderdiği bildirildi.

(yeniasır)