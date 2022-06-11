Beşiktaş forması giyen Rıdvan Yılmaz ile ilgili transferde flaş gelişmeler yaşanıyor. Siyah-beyazlı takımın genç sol beki, kariyerine Almanya'nın Eintracht Frankfurt ekibine devam edecek.

NE KADAR BONSERVİS ÖDENECEK?

TRT Spor'un haberine göre; Beşiktaş ile Bundesliga ekibi Rıdvan Yılmaz transferi için anlaşmaya vardı. Buna göre; Beşiktaş'a 6.5 milyon avro bonservis bedelinin yanı sıra sonraki satışta kardan da yüzde 20 pay verilecek.

SALI GÜNÜ ALMANYA'YA GİDECEK

Rıdvan Yılmaz önümüzdeki hafta salı günü Almanya'ya gidecek. Sağlık kontrollerinden geçecek olan Rıdvan Yılmaz, resmi sözleşmenin altına imza atacak.

MAAŞI BELLİ OLDU

Kariyerine Almanya'dan devam edecek olan 21 yaşındaki Rıdvan Yılmaz, Eintracht Frankfurt'tan yıllık 1 milyon avro maaş alacak.